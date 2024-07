Keanu Reeves állandóan a halálra gondol

"59 éves vagyok, ezért állandóan a halálra gondolok" - árulta el a hollywoodi sztár a BBC News-nak. Arra is kitért, hogy ez szerinte jó dolog, hiszen az ember ilyenkor jobban értékeli az életét, minden egyes levegővételt és emberi kapcsolatot. A téma azért merült fel a beszélgetésben, mert a mai napon, 2024. július 23-án fog megjelenni Keanu Reeves első regénye, ami egy halhatatlan harcosról szól.

A főszereplő megpróbálja megérteni saját halhatatlanságát

A Mátrixból és a John Wickből ismert sztár társszerzője China Miéville brit fantasy-szerző. A könyv angolul a The Book of Elsewhere címet kapta, és egy halhatatlan harcos történetét meséli el, aki évezredeket tölt azzal, hogy megpróbálja megérteni saját halhatatlanságát.

A karakter rendkívül erőszakos hajlamokkal rendelkezik, ami hatással van a mentális állapotára. A történet központi szereplője csak "B" néven ismert. Többek szerint hosszú, sötét hajával "B" fizikailag hasonlít Reevesre. Amikor a képregény először megjelent, néhány rajongó bizonyos tematikus hasonlóságokra is felhívta a figyelmet közöttük, beleértve a nehéz személyes életet. Reeves több olyan embert is elveszített az életében, akit szeretett, beleértve a barátnőjét, halva született lányukat és legjobb barátját. De itt talán véget is érnek a hasonlóságok.

Így beszéltek a közös munkáról

"Nem én írtam a regényt. China írta a regényt" - mondta a színész, de Miéville ezzel nem ért egyet, mondván: „Ez túlzás!" Az író hozzátette, hogy szerinte tényleg közös munkáról lehet beszélni, hiszen

a könyv szerinte "nem létezne ebben a formában Keanu nagyon átgondolt és gondos munkája nélkül.”

A történet a BRZRKR című képregénysorozat világában játszódik, amely 2021-ben debütált. Az író Matt Kindt, míg a rajzokat Ron Garney készítette. A képregények főszereplője Berzerker, egy halhatatlan hibrid, aki félig isten, félig ember. Jellemző rá az erőszakra való hajlam, ami gyakran befolyásolja a józan gondolkodását.

Filmes vagy televíziós adaptáció is készül belőle

A BRZRKR nagy sikert aratott, és már a megjelenése előtt hatalmas érdeklődést váltott ki, részben Keanu Reeves neve miatt is. A képregénysorozat gyorsan népszerűvé vált, és tervezi, hogy filmes vagy televíziós adaptáció készüljön belőle, amelyben Reeves maga is szerepelhet.