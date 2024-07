Keith Richards nagyon beteg

A Rolling Stones zenésze, Keith Richards a világ egyik legismertebb gitárosa, 80 évesen is játszik – holott az is csoda, hogy egyáltalán még életben van a rengeteg drog után, amivel kapcsolatban számos legenda és vicc kering róla.

Keith Richards nemrég bevallotta, hogy a gitározás egyre nehezebben megy neki, mivel artritisze, komoly ízületi gyulladása van, amitől már nem mozognak olyan jól az ujjai. (A bejelentés korábbi, a Far Out friss cikke azonban összegzi az eddigi fejleményeket, elemzi, hogy a gitáros betegsége miként hathat a Rolling Stonesra.)

A Rolling Stones legutóbbi, régóta várt albumán, a 2023-as Hackney Diamondson is már lehetett egyébként hallani, hogy Keith Richards játéka háttérbe szorult, Ronnie Wood sokkal nagyobb szerepet kapott – miközben a gitáros a zenekar koncertjein is öthúros hangszert használ, így valamivel könnyebb dolga van a régi klasszikusok előadásánál.

"Nincsenek fájdalmaim, ez még a betegség jobbik változata. Azt hiszem, egy kicsit lelassultam, de ez valószínűleg a koromnak is köszönhető. Ugyanakkor érdekes, hogy amikor azt mondom, »ezt már nem tudom megcsinálni«, akkor a gitár megmutatja, hogy van egy másik módja is. Valamelyik ujj egy másik helyre megy, és akkor egy teljesen új ajtó nyílik meg" – mondta korábban a BBC rádióműsorában Keith Richards, aki úgy véli, mindig tanulhat valamit, a gyengeségét is megpróbálja erősséggé változtatni.

62 éve együtt

Keith Richards és Mick Jagger már gyerekként ismerték egymást, de a Rolling Stones eredettörténete szerint egy költözés után a dartfordi vasútállomáson találkoztak újra – Mick Jaggernél pedig épp olyan lemezek voltak, amelyek Keith Richards érdeklődését is felkeltették.

A Rolling Stonest 1962-ben alapították meg közösen, 62 éve tartó együttműködésükkel a rock'n'roll történetének egyik legeredményesebb, legsikeresebb szerzőpárosának számítanak. Dobosuk, Charlie Watts (aki 1963-ban csatlakozott a zenekarhoz) 2021-ben meghalt, de a Rolling Stones nélküle is működik tovább: a már említett Hackney Diamondst idén turnéztatják, július 21-én épp a Missouri állambeli Ridgedale-ben lépnek fel.