Így néznek ki ma a Keménykalap és krumpliorr gyereksztárjai - senki nem ismerné fel őket

Berkes Gabriella

Berkes Gabriella 12 évesen Péterkét alakította a sorozatban. Gyerekszínészként számos filmben szerepelt. 1975-ben megkapta a legjobb gyermekszínészi alakításért díjat. Azonban nem csak a színészként, de énekesként is többször bizonyított. 1988-ban megnyerte a Csillag születik című tehetségkutató versenyt, döntős volt az 1988-as Interpop Fesztiválon is, valamint indult a Hungária együttes Csacska macska vokáljában is. Több musicalben is játszott, mint például az Evita és a Jekyll és Hyde. 2012-ben fiával részt vett a TV2 nagysikerű műsorában, a The Voice-ban. Jelenleg a Heim Pál Kórház kommunikációs és marketingosztályának a vezetője, emellett pedig rendszeresen vállal fellépéseket. Berkes Gabriella ma már 61 éves, azonban még mindig irigylése méltó formában van. Két gyereke született: a szintén énekes Berkes Olivér és Zsoldos Fanni.

Fotó: Instagram/Fortepan-RádayMihály

