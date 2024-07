Kiderült, ott lesz-e Lékai-Kiss Ramóna az olimpián

A magyar férfikézilabda válogatott még tavasszal kvalifikálta magát az idei párizsi olimpiára. A TV2 csinos műsorvezetője is ott volt a döntő meccsen, ahol egyfolytában őrjöngött, és biztatta a csapatot. Az Origónak elárulta, hogy mit szól ahhoz, hogy férje másodszor is ott lesz az ötkarikás játékokon, és azt is megosztotta, hogy ő kiutazik-e Párizsba.

A magyar férfi kézilabda-válogatott márciusban jutott ki a tatabányai olimpiai selejtezőtornáról a 2024-es ötkarikás játékokra. Az a 7000 szerencsés szurkoló, akik ott voltak a tatabányai sportcsarnokban, aligha felejtik el mindazt, amit átéltek. A magyar férfi kézilabda-válogatott vesztett helyzetből felállva, négygólos hátrányt ledolgozva nyert Portugália ellen, és jutott ki a párizsi olimpiára. A helyszínen Lékai-Kiss Ramóna is ott volt, aki eksztázisba került a hír hallatán. Fotó: Lékai-Kiss Ramóna/Instagram "Csodálatos élmény volt, mikor kint voltunk Tatabányán, az Olimpiai selejtezőn. A kisfiammal láttuk azt a pillanatot, ahogy a magyar kézilabda válogatott kijutott. Több ezer magyar szív dobbant egyszerre, és nagyon boldogok voltunk. Több felvételt is készült arról, mikor a körülöttem lévő emberek fejébe, vállába kapaszkodom, és teljesen euforikus állapotba kerülök. Szerencsére ezt senki nem vette zokon tőlem, mert mindenki együttesen szurkolt a fiúknak" - magyarázta az Origónak. A műsorvezető jelenleg még távol van a férjétől, azonban hamarosan az egész családdal együtt szurkol majd neki, a férfi kézilabda válogatottnak, és természetesen az összes magyarnak is Párizsban, a lelátón. "Most teljesült egy nagy álom. Máténak volt már lehetősége a londoni olimpián részt venni, ahol szintén jól szerepelt a válogatott. A csapat már kit van a helyszínen, Párizsban, és mi is érkezünk majd hamarosan. Családdal megyünk majd ki, és szurkolunk, ahogy csak tudunk apának, illetve az összes magyar sportolónak. Azt egyelőre nem tudom, hogy meddig leszünk kint, de szeretném, ha minél tovább, mert ha tovább kint leszünk Párizsban, az azt jeleneti, hogy a magyar kézilabda válogatott is minél közelebb kerül az aranyéremhez" - zárta gondolatait lapunknak. Fotó: Lékai-Kiss Ramóna/Instagram A magyar férfi kézilabda válogatottban mindössze két olyan játékos van, akik jártak már olimpián. Az irányító Lékai Máté és a kapus, Mikler Roland. A többiek viszont még nem tudják, milyen érzés az, amikor 16 napon át az egész világ szeme láttára mennek a meccsek, amikor a földkerekség legjobb sportolóival laksz egy olimpiai faluban.

