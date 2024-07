Undorító dolgot tett az arcával Kim Kardashian

Kim Kardashian nem az első sztár, aki bizarr kezeléseknek veti alá magát azért, hogy megőrizze fiatalosságát. Most elárulta, hogy egy igazán undorító beavatkozást is vállalt miatta, erről anyjának, Kris Jennernek mesélt a The Kardashians című valóságshow legújabb epizódjában.

Lazacspermás arcpakolást csináltattam, majd lazacspermát fecskendeztek az arcomba

- mondta Kim az anyjának, aki megdöbbenten bámult lányára, miután értesült a gusztustalan kezeléséről.

A Kardashian nővérek és anyjuk, Kris Jenner

Fotó: Full Picture Agency via AFP / Full Picture Agency via AFP/FPA

Kim Kardashian továbbra is mindent megtesz azért, hogy bőre fiatalos maradjon, korábban erről többször is beszélt. Nagyjából két évvel ezelőt mondta a New York Timesnak, hogy akár még azt is fontolóra venné, hogy ürüléket egyen, ha ezáltal fiatalabbnak tűnne. Most bebizonyította, hogy tényleg bármire képes a szépsége megőrzéséért.

A gusztustalan kezelést már olyan sztárok is kipróbálták, mint Jennifer Aniston, aki 2023 augusztusában egy interjúban elmondta, hogy ő is részt vett lazacspermás arcpakoláson.

Először is azt mondtam: 'Komolyan mondod? Hogyan szerzel lazac spermát?

- magyarázta Ansiton, megjegyezve, hogy nem volt biztos benne, hogy ez hatásos lesz-e.

Azonban a 43 éves Kim Kardashiant szinte megszállottnak tartják az emberek, hiszen már szinte az összes létező kezelést kipróbálta, ami létezik. Korábban az úgynevezett vámpír arckezelésről beszélt, vagyis a PRP arcpakolásról, amely során vért vettek az arcából, és azt helyileg újra felkenték, de olyan változata is van, hogy a levett vért visszatöltik az arcba - írja az Entertainment Tonight.

Kim Kardashian sokáig tagadta a plasztikát

A botrányhős Kanye West volt felesége, és gyerekei anyja folyton az örmény származására hivatkozik, amikor a plasztikai műtéteiről kérdezik, és mindig is tagadta, hogy bármilyen beavatkozása lett volna. Később elárulta, hogy valóban voltak kisebb szépészeti kezelései, de csak a botoxot és lézeres kezeléseket ismerte el, azonban egyértelmű, hogy komoly műtéti beavatkozásai voltak. De nemcsak neki, hanem testvéreinek és anyjának, Kris Jennernek is.