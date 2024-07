Király Linda először mutatta meg az új párját

Király Linda először posztolt a közösségi médiában új párjáról, a Simon nevű amerikai zenei producerről: egy Instagram-sztoriban mutatta meg, hogy együtt jelentek meg Ed Sheeran szombati koncertjén a Puskás Arénában – ahol a videó szerint olykor együtt énekelték a szövegeket. Az eseményen készült rövid felvételeket egy ideig még meg lehet nézni az énekesnő Instagram-oldalán, alább két kivágott képet mutatunk.

Király Linda első nyilvános videója a párjával

Így látták Király Lindáék Ed Sheerant

Lesifotóval buktak le

Király Linda és a párja alig másfél hete buktak le a budapesti repülőtéren, ahol csókolózás közben is készült róluk pár lesifotó, aztán pedig újabb felvételek is előkerültek kettőjükről – miközben az énekesnő még egy pár nappal korábbi interjúban is arról mesélt, hogy szingli: már hat éve egyedül volt, amikor Simon visszatért az életébe.

Az amerikai producerrel ugyanis nemcsak, hogy régebb óta ismerik egymást, de korábban együtt is voltak – amellett, hogy közös munkáik ugyancsak voltak. "Nyolc évig tartott a kapcsolatunk Simonnal. Ő volt az életem első szerelme, az a férfi, aki mellett felhőtlenül boldog voltam. Egy gyönyörű lelkű, elképesztően tehetséges embert ismertem meg benne, boldogok voltunk együtt, mégis valahogy elfogytunk. A szakításunk után is nagyon szoros kapcsolatban maradtunk, a mai napig minden egyes nap beszélünk egymással" – mondta Király Linda, amikor először mesélt régi-új párjáról.

Az énekesnőnek hat évvel ezelőtt volt egy másik szakítása, amit csak nehezen tudott kiheverni, a legfőbb támasza pedig akkor is Simon volt. Testvérei, Király Viktor és Király Benjamin újra össze akarták hozni a nővérüket Simonnal, ugyanis a sorsnak tulajdonították, hogy huszonhárom éve mindennap beszél a férfivel, ami nem lehet véletlen, ő lehet az igazi.

Végül az ikrek intézték úgy, hogy Király Linda és Simon mindketten ott legyenek egy februári bulin Los Angelesben, ahol újra fel is lángolt köztük a szikra. "Egy pár hete jöttünk csak rá, hogy tényleg meg kellene próbálnunk újra együtt. Egy telefon volt, hogy jössz? És jött is, most itt van" – nyilatkozta a múlt héten Király Linda.