Sellőként pózolva sokkol Kiszel Tünde - kép

A 64 évesen Kiszel Tünde sosem félt egy-egy merészebb fotóval meglepni követőit a közösségi oldalán, mióta beköszöntött a nyár ontja a bikinis fényképeket magáról. Most azonban a követői meglepetésére nem strandon készült felvétellel kedveskedett számukra, hanem naptárának júliusi képét mutatta meg, melyet A kis hableány című mese ihletett.

Kiszel egy sellőjelmezben, hosszú vörös parókában pózolt a kamerának, miközben egy letisztult, fehér háttér előtt állt. A kosztüm kiegészítését sem vitték túlzásba, hogy minden figyelem a sellőjelmezére irányuljon, így csak egy hosszú váza, benne pasztellszínű virágok egészítik ki a naptárdíva megjelenését.

Nem az első eset, hogy az új naptárban mesehősként pózol Kiszel Tünde, ugyanis már januárban is egy Disney-karaktert formált meg, mégpedig Elzát a Jégvarázsból, ami miatt azonban rengeteg kritikát kapott akkor is.

"18 éven felülieknek ajánlott! A fiatalabbak megállnak a fejlődésben, ha meglátják!"- írta az egyik hozzászóló a januári fotót látva.

Ha Tünde így folytatja a végén kiderül, hogy Donatella nem is a lánya, hanem az anyja

- írta gúnyosan valaki, aki arra utalt, hogy Kiszel betegesen retusálja a róla készült fotókat, hogy minél fiatalabbnak tűnjön azokon.

Kiszel Tünde állítólag nem törődik a rosszindulatú megjegyzésekkel, korábban mégis magyarázkodott a sok negatív vélemény miatt.

Az az érdekes, aki megosztó, nem? Egyébként nem szeretnék ezzel kapcsolatban nyilatkozni, legfeljebb annyit mondhatok, hogy nagyon sikeres az idei naptáram is.

Rengeteg pozitív visszajelzést kapok, sokan vásárolják, és persze ajándékba is adok belőle, úgyhogy abszolút elégedett vagyok az eredménnyel" - reagált akkor az őt ért támadásokra, azonban most sem kímélték őt a legújabb képei láttán.

Még egy ilyen műfej nincs a világon... Persze, tudom, Photoshop

- írta valaki szintén a korábbi kritikákat megerősítve, hogy túlságosan manpilulálja a naptárfotóit, azonban most nem reagált ezekre a vádakra. Kiszel Tünde már évek óta nem adja fel a naptárkészítést, és úgy gondolja a mai napig sikeres benne, ezért nem valószínű, hogy tervezi a visszavonulást. Ráadásul egyetlen lánya, Hunyadi Donatella is modellkedik, valószínűleg példát szeretne mutatni neki is azáltal, hogy nem ad mások véleményére.