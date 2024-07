Hosszú idő után mutatta meg új barátját Marics Peti exbarátnője - képek

Marics Peti és Kovács Gyopár sosem ismerték el hivatalosan, hogy egy párt alkotnának, mégis sokan biztosan tudták, mivel rengeteg jele volt annak, hogy több van közöttük barátságnál. Ők erről sosem beszéltek, de sokaknak gyanússá vált, hogy megcáfolni sem akarják a pletykákat, és gyakran egy helyről jelentkeztek be a közösségi oldalaikon, vagy tűntek fel ugyanazokon az eseményeken. A fiatal színésznőnek egyre nagyobb a követőtábora, akiket a közösségi oldalán szexi képekkel is igyekszik lenyűgözni.

A fiatal színésznő és Marics Peti kapcsolatáról a Tóth Andival való szakítása után kezdtek el pletykálni, valószínűleg az akkori szakítási botrány miatt akarta Marics titokban tartani a következő kapcsolatát, és azóta is így tesz. Ellenben Kovács Gyopárral, aki most először ismerte el, hogy újra rátalált a boldogság, mégpedig egy másik fiatal zenész, Mehringer Marci személyében. Bár a színésznő eddig hivatalosan nem vállalta fel új barátját, viszont a zenész korábban megosztott egy közös fotót, ami alatt sok hozzászólás is árulkodó volt, hogy együtt van a fiatal sztárpár.

Remélem ő az a különleges lány akinek a tiktokok is szólnak! Gratulálok Marci és sok boldogságot nektek, megérdemled végre a boldogságot!

- írta egy követője a bejegyzés alá, aki valószínűleg arra is utalt, hogy tavaly Mehringer Marci és zenekara súlyos autóbalesetet szenvedtek egy fellépésre tartva, amikor minden létfontosságú hangszerüket is elvesztették, egyik tagjuk pedig súlyos, életveszélyes állapotban került intenzív osztályra.

Ma már azonban jól vannak, újra zenélnek, hiszen egy összefogásnak köszönhetően pótolni tudták az elveszett eszközeiket, Mehringer Marcira pedig rátalált a szerelem Kovács Gyopár mellett, aki most megmutatta, hogy valóban egy párt alkotnak, és egy közös nyaralásukról készült lapozható galériát osztott meg az Instagram-oldalán.

Pár nem is annyira fekete-fehér pillanat egy kezdő, viszont haladó búvárral

- írta közös fotóik mellé Kovács Gyopár, aki úgy tűnik, remekül érzi magát zenész párja oldalán.