Ő Kóbor Léna titokzatos barátja - videó

Mint ismert, pár héttel ezelőtt Kóbor János lánya, Kóbor Léna bevallotta, hogy szerelmes, azonban nm árult el párjáról bővebb információt. Azt kiemelte, hogy udvarlója nem közszereplő, de úgy tűnik kellő inspirációt ad a titokzatos fiú a fiatal énekesnő első zenéihez.

"Erről még nem szeretnék sokat beszélni, de annyit elmondhatok, hogy lesz róla szó a zenékben" - mondta akkor.

Azonban a fiatal lány elárulta, hogy áprilisban, a születésnapján a véletlennek köszönhetően ismerte meg egy szórakozóhelyen. Majd nem sokkal később a férfi megkereste Lénát a közösségi oldalon, és akkor kezdtek el ismerkedni

Én úgy tudtam, hogy az első randinkon szembesült vele, hogy ki vagyok.

Később árulta el, hogy már előtte rám keresett. Azért eljátszotta, hogy fogalma sem volt, róla" - osztotta meg.

Hozzátette, hogy választottja egy sportoló, ami azért is külön öröm számára, mert így könnyebben rá tudja magát venni, hogy ő is egészségesebb életformát folytasson.

Örülök neki, hogy sportoló.

Ezáltal motivál engem, hogy én is minél többet mozogjak - hangsúlyozta, majd kiemelte, hogy ezáltal édesapja, Kóbor János kívánsága is teljesült.

Apukám mindig mondta, hogy zenésszel ne kezdjek.

Az okát nem árulta el, csak annyit, hogy van elég zenész a családban" - magyarázta.

Kiemelte a Mokka című műsorban, hogy anyukája véleménye a legfontosabb a számára. Boldog, mert nagyon kedveli a párját. Az első találkozás után azt mondta, hogy nagyon szimpatikus neki a férfi. Léna ennek nagyon örült, mert korábban volt egy-két fiú, akire pont az ellenkezőjét mondta az édesanyja, őket nem kedvelte. Elárulta, hogy korábban nem volt még komoly kapcsolata, ennek pedig az az oka, nem talált olyan fiút, akivel el tudta volna képzelni a jövőjét.

Kóbor Léna az első dalán dolgozik

A fiatal tehetség még csak 17 éves, így rengeteg ideje van, hogy kiforrott előadóvá váljon, de Léna már egy ideje erre az útra lépett.

"Nagyon izgalmasnak tartom az egész zenekészítési folyamatot. Persze, még keresem az utam, hogy ki is vagyok pontosan zeneileg, mert alapjáraton is nagyon sok fajta zenét hallgatok, de már most rengeteget tanultam a zeneírásról és magamról.

Hadas Alfréddal kezdtem el együtt dolgozni az első dalokon, és ő is nagyon segítőkész abban, hogy megtaláljam a zenei utam

- mesélte lelkesen.