Így néz ki most Krausz Gábor karján a Tóth Gabit ábrázoló tetoválás - fotó

Krausz Gábor legutóbb épp az új párjával, Mikes Annával közös külföldi útjukról mesélt, közben azonban a minap egy Instagram-sztoriban arról is mutatott egy videót, hogy miként barkácsol a kertben a hőségben, 37 fokban.

A felvételen a séf a hőmérséklethez illő ujjatlan pólóban szerepelt, így jól látható volt a jobb felkarja is, ahol korábban egy nagyobb tetoválás díszelgett Tóth Gabiról – pontosabban az ábra még ma is megvan, az azonban látszik, hogy Krausz Gábor már elkezdte átalakíttatni, mintha a háttérbe került volna egy pálmafa vagy ahhoz hasonló motívum. Nézze meg!

Krausz Gábor az Instagram-videójában:

Krausz Gábor barkácsolás közben

Fotó: Instagram/Krausz Gábor

Mutatjuk közelebbről is a kérdéses részt:

Krausz Gábor karja közelebbről

Fotó: Instagram/Krausz Gábor

Krausz Gábor gyakorlatilag a válás óta tervezi, hogy eltünteti a 2019-ben csináltatott tetoválást, amelyet annak idején ezzel az Instagram-poszttal mutatott meg:

"Vannak dolgok, amik az örökkévalóságig tartanak. Egy tetoválás, egy szerelem vagy a házasságunk!" – írta Krausz Gábor az akkori posztjához, ami aztán nem bizonyult igaznak, hisz 2023-ban hivatalosan is elváltak Tóth Gabival.

"Mostantól átgondoltabban tetováltatok, mert van olyan személyes szöveg és nonfiguratív ábra a testemen, amit már nem érzek magaménak, ezeket majd átalakíttatom. Tervbe van véve egy újabb tetkó, ami a Dancingre utalna" – mondta Krausz Gábor már később, miután a Dancing with the Starsban összejöttek Mikes Annával, sőt meg is nyerték a negyedik évadot.

Volt aztán idén márciusban a séfnek egy olyan posztja, amelyben egy új tetoválását mutatta meg: a bonyolult ábrán konyhai eszközök, edények és egy kés is látható volt, valószínűleg a saját munkáját szerette volna magán megörökíteni. A tükrözés miatt akkor néhány fotón úgy tűnt, mintha a kavalkáddal a Tóth Gabit ábrázoló tetoválását takarta volna el Krausz Gábor, hamar kiderült azonban, hogy a rajz a másik karjára került – az pedig csak az újabb videójában látszott, hogy a Tóth Gabiról készült tetoválás miként néz ki mostanában.