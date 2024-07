Levetkőzött a Breaking Bad egykori bombázója - képek

Krysten Ritter 1981 december 16-án született. Egy pennsylvaniai vidéki kisvárosi farmon nőtt fel, azonban tinédzserként megváltozott az élete. 15 évesen egy bevásárlóközpontban fedezte fel egy modellügynök, mikor édesanyjával vásárolt, onnantól kezdve pedig sorra kapta a modell munkákat. Szerződést kötött az Elite Model Management ügynökséggel, majd a Wilhelmina Modelsszel. New Yorkba költözött 18 évesen, és nemzetközi karrierre tett szert. Magazinokban, katalógusokban és kifutókon volt látható Milánóban, New Yorkban, Párizsban és Tokióban.

A filmezés is érdekelt, ezért jelentkezett a Dr Pepper- reklámfilmbe, ami után már kisebb szerepeket kapott. 2003-ban debütál Julia Roberts oldalán a Mona Lisa mosolya című filmben, majd színházakban, és sorozatokban is lehetett őt látni, mint például a Veronica Mars, a Szívek szállodája, A pletykafészek, Gravitáció, valamint a Breaking Bad - Totál szívás. Utóbbiból egy spin-off film is készült El Camino címmel, melynen a színésznő ismét feltűnt Aaron Paul oldalán.