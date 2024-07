Kulcsár Edina is feltűnik G.w.M klipjében, amelyben a hűtlenségről énekel

Zámbó Jimmynek volt egy ismert dala, az Egy jó asszony mindent megbocsát, ami hűtlenkedő férjről szólt - témájában hasonló G.w. M új dala is, amely július 30-án került ki az ismert videomegosztó oldalra. Ilyen sorok vannak benne: "Ha valaha szerettél engem, megbocsátasz / Nem kell palota, legyünk egy kis szobában / Csak te lehetsz a szerelmem a nagyvilágban / Megváltozom, megmutatom."

Jimmy viszont nem változott, legalábbis a dalszöveg szerint: "Hány éve így van ez? Már nem változom / Hosszú minden éjszaka, hiába fogadkozom."

Zámbó Jimmy arról énekelt, hogy "Hosszú volt az éjszaka és jó a társaság / Későn mentem csak haza, nem vigyáztam rád", G.w.M-et ez megihlette, mert ő is italozásról, züllésről, hosszú éjszakákról dalol. "Fent a hold, alszik a város, épp hazafelé indulnék" - énekli, de előkerülnek a dalszövegen a barátok, meg az aggódó asszony, akitől 24 nem fogadott hívás szerepel a telefonban.

A klipben G.w.M nagyon ad a külsőségre, ahogy megszokhattuk, hajók, drága autó előtt pózol, jachton iszogatja a whiskyt, és olyanokat énekel, hogy "fizetek a karmának a bűneimért." Olyan sorok is vannak benne, hogy "nem először történt, és nem is harmadszor", ezekkel pedig félrelépésekre és éjjeli kimaradásokra célozgathat - persze más a dalszöveg és más az élet. A klipben Kulcsár Edina is felbukkan:

