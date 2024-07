Rátámadtak Kulcsár Edina gyerekeire, sikoltva menekültek - videó

Hamarosan négygyerekes édesanya lesz Kulcsár Edina, ugyanis előreláthatólag jövő hónapban születik meg G.w.M-mel közös kisfiuk, ezért most az egész házukat átalakítják. Nem meglepő, ugyanis Kulcsárnak és a rappernek is van az előző kapcsolataiból két-két gyereke, így lesznek napok, amikor hat kiskorúra kell vigyázniuk, de ők ezt egyáltalán nem bánják.

Most az egykori szépségkirálynő Szabó András Csutival közös két gyerkével, Medoxszal és Ninával töltött közös időt, és kimentek a szabadba egy kicsit kikapcsolódni. Azonban nem várt események történtek, amiről Kulcsár egy meglepő videót is készített. A felvételen először Nina látható, ahogy egy kakassal próbál ismerkedni, majd édesanyja figyelmezteti.

Nina, vigyázz, mert megtámad!

- szólt rá kislányára Kulcsár Edina, így ő békén is hagyta a kakast, de Medox nem érte be ennyivel, ő is megpróbálta megfogni.

Végül édesanyjuknak igaza lett, ugyanis Medoxot hirtelen elkezdte kergetni az agresszív kakas, aki valószínűleg nem örült a gyerekek közeledésének. A vicces videón az látható, ahogy a gyerekek menekülőre fogják a támadó kakas elől, főleg Medox, aki hatalmas sikollyal rohan el az állattól.

Számomra ez a hét videója!

- írta a felvétel mellé Kulcsár Edina, aki maga is jól szórakozott a kakastámadáson, sőt, a gyerekek nagymamája, Jakab Krisztina is rögtön kommentelt a bejegyzés alá.

Imádtam, és hányszor vissza néztük ezt a helyszínen utána

- írta Kulcsár Edina édesanyja, aki velük volt az történtekkor, és maga is jót derült a látottakon, de a követőinek is nagyon tetszett a szórakoztató jelenet.

Jöhet a következő baba is

Bár így is sokan kritizálják Kulcsár Edinát és G.w.M-et, hogy túl hamar vállaltak még egy gyereket, és már a pár már előző házasságaikból is nevelnek két-két kiskorú gyereket, azonban őket ez nem érdekli, sőt, lehetséges, hogy még tovább bővítik a családot.

Ez egy érdekes téma, és még mi sem tudjuk. Nyilván ezt csak az tudhatja, aki akkora szerelemben van, ahogyan mi is.

Sokszor Márk azt mondja, hogy "Fuh, én még 20 gyereket szeretnék tőled! Márk olyan beállítottságú mint én, a család a mindene. Imádjuk a gyerekeket, és mindig azt mondja, hogy azért legyen még egy. Nem tudom, hogy még mi lesz. Nálunk sokszor van nyüzsgés, mindenki egyszerre akar mindent. Ilyenkor egymásra nézünk, és azt mondjuk, hogy nem kell több. Alapvetően pedig bevállalnánk szerintem még egyet. Én abortuszellenes vagyok, úgyhogy ha lenne még egy, és véletlen lenne, akkor én nem tudnám elvetetni. Abba tönkremennék" - mondta korábban Kulcsár Edina, aki ha úgy alakul, valószínűleg vállalna még egy ötödik babát is.