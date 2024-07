Durván kritizálják Kulcsár Edinát a legújabb terhes fotója miatt

Kulcsár Edina és G.w.M második közös gyereküket várják, aki az eddigi információk alapján várhatóan augusztusban megszületik. Az házaspár közös kislánya, Amara tavaly májusban született meg, így sokan kritizálták őket emiatt is, hogy túl korai volt az újabb gyerekáldás. Kulcsár az előző várandóssága során is nagyon elhízott, ezért a mostaninál kifejezetten igyekezett figyelni a plusz kilókra, de még így is sokat felszedett, és terhes hasa is hatalmasat nőtt az elmúlt időszakban. Legutóbbi bejegyzésében emiatt magyarázkodott, mert nagyon zavarják a méretei, ezzel ismét sikerült felidegesítenie a követőit.

Talán egy szóval úgy lehet leírni, hogy érzelmi hullámvasútra ültet, ami nem csak 9 hónapig tart, hanem bőven azután is. És talán amit a legnehezebben él át mindenki ezekben az egyébként csodás hónapokban, az a test folyamatos változása.

Persze vannak kiváltságos genetikával rendelkező anyukák, de talán többen vagyunk, akik bizony megküzdünk ezekkel a nem túl kellemes érzésekkel. Én, ezt most a 4. babámmal a pocakomban szinte egyáltalán nem is érzékelem. Szerintem már hozzászoktam a látványhoz" - kezdte bejegyzésében a hamarosan négygyerekes édesanya, aki nem a túlsúlya, hanem a megjelenése és a panaszkodása miatt kapott sok kritikát a kép alatt.

Én azt nem értem, hogy mindegyik kiírásodnál csak magadat akarod nyugtatni.

Ha annyira lenne önkritikád, akkor nem érdekelne, hogy ki mit mond, és nem magyarázkodnál mindennap valamiről - jegyezte meg valaki Kulcsár legújabb bejegyzése alatt, akinek az szúrt szemet, hogy folyton magát sajnáltatja az egykori szépségkirálynő.

"Így könnyű szülni, élni, ha nincs gondod, mert valaki kitakarít, megfőz... Gyerekfelügyelőd van" - állította egy követője, aki azt nehezményezte, hogy Kulcsár nem saját maga gondoskodik a családjáról.

Most akkor miről akar ez szólni? Érzelmi hullámvasútról, vagy szeresd a testem bébiről?

El kellene dönteni, és valahogy frappánsabban fogalmazni már ezeket a posztokat. Iszonyat vontatottak" - szúrt oda keményen egy követője, aki az egykori szépségkirálynő fogalmazási stílusát kifogásolta.