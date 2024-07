G.w.M megtiltotta Kulcsár Edinának, hogy vezessen

Mint ismert, az Origo számolt be először arról, hogy Kulcsár Edina és G.w.M a második közös gyereküket várják. A babáról kiderült, hogy kisfiú, aki várhatóan augusztus közepén születik majd meg. Azonban az egykori szépségkirálynő úgy érzi, hogy a hőségre való tekintettel akár előbb is világra jöhet a fiuk, akinek a nevét már régóta tudják, azonban ezt szeretnék titokban tartani.

"Három hetem van még, ha csak ez a nagy meleg nem módosít a terveken.

Medi szeptemberi, akkor is meleg volt, de ilyen hőségre nem emlékszem, és azért megfordult a fejemben, hogy emiatt akár hamarabb is jöhet a kisfiunk.

Alapvetően is keveset alszom, korán kelő vagyok, és mindig teszek-veszek. Akkor is ezt volt rám a jellemző, amikor még nem voltam anyuka. De azt kell mondjam, a várandósságom alatt talán most vagyok legaktívabb" - kezdte Edina.

Hozzátette, hogy a nyári szünet miatt sok közös programot tervez a három gyerekével, dolgozik, és az otthoni munkát is elvégzi, így nincs ideje unatkozni.

G.w.M sokszor lefoglalja a gyerekeket, hogy legyen egy kis ideje főzni, mosni, takarítani vagy épp magával foglalkozni. Edina elmesélte, hogy férje elvinné kislányukat is programozni, de Amara annyira anyás, hogy egyszerűen nincs meg nélküle, amit még soha nem látott. A vezetést pedig szigorúan megtiltotta a kismamának, így rendszeresen sofőrrel jár, ha el kell mennie otthonról.

"Márk nagyon figyel, igyekszik levenni rólam a terheket.

Már nem engedi például, hogy vezessek. A sofőrjével járok én is, ha dolgom van

- vallotta be.

A Story magazinnal megosztotta, hogy ma már jóval kevesebb baba holmit vásárolt, mint azelőtt, és bár természetes úton szeretett volna szülni, ma már megbékélt a császármetszéssel.

Felszedett jó pár kilót a terhessége alatt

Habár már ez a negyedik terhessége, és a látványhoz is hozzászokott, testének változása, és a pluszkilók miatt azonban olykor kiakad.

Talán amit a legnehezebben él át mindenki ezekben az egyébként csodás hónapokban, az a test folyamatos változása.

Persze vannak kiváltságos genetikával rendelkező anyukák, de talán többen vagyunk, akik bizony megküzdünk ezekkel a nem túl kellemes érzésekkel. Én, ezt most a 4. babámmal a pocakomban szinte egyáltalán nem is érzékelem. Szerintem már hozzászoktam a látványhoz.

Jó, azért van amikor én is kiakadok, hogy nincs mit felvennem, meg jézusom, hogy nézek ki és társai - de aztán gyorsan észhez térek

- írta korábban a közösségi oldalán.