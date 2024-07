Lady in the Lake - Natalie Portman megoldatlan gyilkosságok nyomában

2022-ben Baltimore-ban zajlott a Lady in the Lake című sorozat forgatása, amikor a helyiek egy csoportja fegyverekkel fenyegette meg a filmeseket. Natalie Portman is halálos fenyegetést kapott: az ismeretlen csoport azzal fenyegetőzött, hogy ha a filmesek nem állítják le a forgatást, életveszélyben lesz a stáb, ráadásul pedig 50 ezer dollárt is követeltek egy üzenetben.

Lady in the Lake

Fotó: Apple TV

A producerek végül a fenyegetések hatására úgy döntöttek, hogy elnapolják a forgatást és másik helyszínt kerestek a sorozathoz - erről itt írtunk korábban.

Lady in the Lake - egy izgalmas történet

A Lady in the Lake, a Nő a tóban egy amerikai drámai minisorozat, amely Laura Lippman azonos című regénye alapján készült. A sorozat premierje az Apple TV-n volt a napokban, 2024. július 19-én.

Lady in the Lake

Fotó: Apple TV

A történet szerint az 1960-as évek Baltimore-jában egy megoldatlan gyilkosságon dolgozó oknyomozó újságíró összeütközésbe kerül egy nővel (Moses Ingram), aki a város fekete közösségének tagja. Otthagyja bántalmazó, erőszakos férjét és pikesville-i otthonát, megszállottja lesz két különálló gyilkosság rejtélyének felgöngyölítésének: a tizenegy éves Tessie Durst és egy Cleo Johnson nevű csaposnő meggyilkolásának.

Lady in the Lake

Fotó: Apple TV

