Ezen vitázik legtöbbet Laky Zsuzsi és férje

Még 2003-ban nyerte meg a Miss Európa szépségversenyt Párizsban, így vált igazán ismertté Laky Zsuzsi, aki ezzel a második magyar, aki győztesként került ki ezen a versenyen. Később megismerkedett jelenlegi férjével, Dietz Gusztávval, akitől sokan féltették őt, hiszen ketrecharcos, és még ők maguk sem hitték, hogy eddig kitartanak majd egymás mellett. Házasságuk 14 éve töretlen, azóta két kislány szülei.

"Két gyermeket ebben a mai világban szépen felnevelni tisztességben nagyon nehéz és nem csak anyagilag. Minden, ami hat rájuk, amit látnak az interneten, a közösségi médiában.

A legjobb, amit tehetünk az egyéni példamutatás, mi az amit adsz nekik, mi az amit lát tőled.

Próbáljuk a legerősebb, a legjobb alapokat lefektetni, hogy ők ezt majd hogyan kamatoztatják a későbbiekben, az majd kiderül!" - mondta Laky Zsuzsi, akinek két kislánya van, Luca, aki már 13 éves múlt és Lujza, aki tízéves.

A Farm VIP-ből is ismert Laky elmondta, hogy azt, hogy mennyire gyorsan telik az idő, ezt leginkább azon látja, hogy milyen hirtelen változnak a gyerekei.

Luca művészlélek, nagyon szenzitív, egyébként nagyon jó természete van, szerintem ezt tőlem örökölte.

Sokat beszélgetünk, nagyon sok időt töltünk együtt szerencsére. A kamaszodást nem tudom megúsztuk-e, vagy még mindig nem kezdődött el teljesen. Lucánál most az van, hogy nagyon nehéz bármit is belőle kihúzni, de ez ilyen életkori sajátosság" - mesélte Laky Zsuzsi viccelődve, és azt is elárulta valóban tervezik-e a harmadik babát Dietz Gusztávval.

Én idén lettem 40 éves áprilisban, két éve még gondolkoztam rajta, hogy legyen harmadik gyermek, de most már nem!

Guszti most is vágyik rá, folyamatosan, főleg, ha lát egy kisbabát, már mondja is Muci, muci, nézd! De én már nem szeretnék, így négyen kerek a családunk!" - magyarázta az egykori szépségkirálynő a Borsnak, hogy korábban miért jelentette ki, hogy már tervezik a családbővítést, és azt, hogy miért gondolta meg végül magát.