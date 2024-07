Rendszeresen kritizálják Lékai-Kiss Ramónát

A TV2 nemrég jelentette be, hogy hamarosan képernyőre kerül a Password - A jelszó, melynek házigazdája Lékai-Kiss Ramóna lesz. A műsorvezető a mai napig számtalan kritikát kap hol a teljesítménye, hol a külseje miatt, melynek egy részét ő is elolvassa a különféle közösségi oldalakon. Most az Origónak elárulta, hogyan kezeli az őt ért támadásokat.

A TV2-n hamarosan debütál Amerika legendás gameshow-ja, a Password – A jelszó, a műsor háziasszonya a TV2 sztárja, Lékai-Kiss Ramóna, akinek ez az első önállóan vezetett vetélkedője. Mint mondja, évek óta nagy álma volt kipróbálnia magát ebben a szerepkörben.

A Password – A jelszó című vetélkedő 1961-ben az Egyesült Államokban indult hódító útjára, és jelenleg is látható. A formátum lényege, hogy a legszórakoztatóbb sztárok civilekkel állnak párba: őket segíthetik hozzá az elképesztő pénznyereményhez, miközben úgy kell kitalálniuk szavakat, hogy csupán rövid kifejezéseket, egyszavas segítségeket adhatnak egymásnak. "Rólam azt kell tudni, hogy nagyon szeretek játszani. Az egész gyerekkoromat és felnőtt koromat is ez végig kíséri. A házibuli nálam arról szól, hogy elő van készítve négy darab társasjáték, két kártya, és nyaralni sem tudok úgy elindulni, hogy a táskában ne legyen minimum két vagy három játék. Mivel 2017 óta műsorvezetőként is dolgozom, nagyon régi vágyam volt az, hogy egy gameshow-t vezessek. Szeretem támogatni az embereket, szurkolni, izgulni velük együtt, ezért is volt számomra nagy megtiszteltetés, hogy engem választottak a hamarosan induló Passwod című műsor háziasszonyának. Azért külön öröm számomra, mert huszonkét év tévézés után ez az első olyan műsorom, amit én mutatok be a magyar közönségnek - kezdte az Origónak Lékai-Kiss Ramóna, aki saját bevallása szerint remekül érezte magát a forgatásokon. Fotó: Lékai-Kiss Ramóna/Instagram "A forgatásokon elképesztően jól éreztem magam. Már az első napon azt mondtam, hogy felültem a Password-vonatra, és száguldoztam kétszázhússzal. Folyamatosan változtak a játékosaink és sztárjaink, emiatt újabb és újabb karakterek ékeztek hozzánk, a játék által pedig saját maguk is viccesek lettek, ahogy a mimikájukat, a testüket, vagy a hanglejtésüket használták a műsor során. Humoros szituációk keletkeztek, megszűnt az, hogy egy stúdióba vagyunk, mert mindenki átadta magát az élménynek" - részletezte. Ahogy a legtöbb hazai sztár, így ő is rengeteg kritikát kap a különböző közösségi oldalakon, azonban úgy gondolja, hogy ezekből is szelektálni kell, valamint fontos szempont számára, hogy a fiataloknak, akik követik őt, példát mutasson.

"Természetesen hozzám is eljutnak a kritikák. Nagyon fontos, hogy azt kell mérlegelni, hogy ez honnan érkezik. Lékai-Kiss Ramóna

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo Nekem elsősorban a főnökeim véleményét, és utasításait kell betartanom. Ha ők jónak ítélik, vagy nekik van bármilyen kritikájuk az elvégzett munkámmal kapcsolatban, akkor azt megfogadom. Sajnos évek óta van ez az internetes őrület, ami egyre inkább elfajult. Ha valaki kultúráltan, normálisan leírja a véleményét, az rendben van. Ezeket a véleményeket szeretem is olvasni, hiszen a nézőknek gyártjuk ezeket a műsorokat, akiknek a visszajelzése nagyon fontos a számunkra. A gyűlöletkeltő, arrogáns, agresszív megnyilvánulásoknak nincs helye az oldalamon és az életemben sem. Ezekkel addig a pillanatig foglalkozom, amíg látom, hogy kit kell tiltani. Engem követnek gyerekek, tinédzserek, és fontos, hogy lássák azt, hogy a minősíthetetlen hangvételnek helye nincs" - fejtette ki meglátásait.

