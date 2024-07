Leslie Mandoki: Amit elértem a világon, azt mind Magyarországnak köszönhetem

A Mandoki Soulmates a rock és fúziós nagymesterek generációkat átölelő szuperbandája, olyan tagokkal, mint Ian Anderson (Jethro Tull), Mike Stern, Al Di Meola, Randy Brecker, Till Brönner, Bill Evans, John Helliwell (Supertramp), Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey, Simon Phillips (Toto), Tony Carey (Rainbow), Nick van Eede (Cutting Crew), Jesse Siebenberg és Mark Hart (mindketten a Supertrampből). A soulmates-beli zenésztársak eddig összesen több mint 35 Grammy-díjat nyertek, az eladott hanghordozóik száma pedig meghaladja a 350 milliót. Egyelőre titok, hogy kik lesznek ott mellette a budapesti koncerten.

Fotó: Mandoki Soulmates

Fontos számára az apaság és a barátságok

Leslie Mandoki nagyon büszke az évtizedek óta tartó barátságaira, a stúdiójának falain rengeteg közös kép látható világsztárokkal, akikkel nem csak a közös munka miatt tartja a kapcsolatot.

Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László

"Nagyon egyszerűen hangzik, de igaz: a barátságokat ápolni kell. Radikálisan intenzív életet élnek a a művészek, de így is fontos, hogy azokra, akik világszerte megajándékoztak az őszinte barátságukkal, legyen idő. Mivel ők is hasonló helyzetben vannak, mindannyian megbecsüljük az időt, amit együtt tölthetünk. Számomra mindig fontos volt, hogy a kevés szabadidőt úgy osszam el, hogy annak a barátok is részesei legyenek" - árulta el az Origónak.

Arra a kérdésre is válaszolt, hogy a rengeteg munka és utazás mellett mi kapcsolja ki a leginkább, mivel töltődik fel. "Általában kimegyek a tóra a kenuval, az tölt fel leginkább, nagyon szeretem. De az apaság is kiemelt szerepet kap az életemben, nagyon komolyan veszem. Ha valamelyik csemetém földrajzilag épp közel van, akkor megbeszélünk egy közös hétvégét, és ilyenkor velük tudok igazán feltöltődni" - tette hozzá.

Leslie Mandokit leginkább a kenuzás kapcsolja ki

Fotó: Leslie Mandoki

Különleges helyszínen mesélt a koncertről

Leslie Mandoki a németországi Red Rock Stúdióban adott interjút, ami hosszú évek óta Európa egyik legnagyobb stúdiója. Ezen a helyszínen többek közt olyan szupersztárokkal dolgozott együtt, mint Phil Collins, Lionel Richie, Bonnie Tyler vagy Chaka Khan. A stúdió a világszerte ismert Disney filmzenékhez is kapcsolódik: a Mackótestvér, a Tarzan (Phil Collins – “You’ll Be In My Heart” – Oscar és Golden Globe-díjas), valamint a Mulán, az Atlantisz, és Elton John alkotása az Irány Eldorádó is itt született.