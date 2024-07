Súlyos dologgal vádolja a régi zenésztársa L.L. Juniort

Jó másfél év után sem csitul a Fekete Vonat-botrány, a zenekarban Beat néven fellépő Fehér Tibor ugyanis újra üzent a Facebookon L.L. Juniornak.

Fehér Tibor Beat

Fotó: Facebook/Fehér Tibor Beat

"A Fekete Vonat-koncert után egy dologban változott a közönség és az ország véleménye markánsan... és az pedig te vagy, Junior!!!

Te köpted szemen a mítoszt és a zenénket kedvelőket. Pénzt nyertél azon, hogy mindenkit átvertél,

de a néped szemében becsületed már sosem lesz!!! Te vagy az élő példa arra, hogy valaki »elfelejtette, honnan indult«. A baj nem az, hogy túl okosnak hiszed magad... hanem az, hogy mindenki mást túl hülyének!!!" – írta a közösségi oldalán a lecsúszott, hajléktalanként is élő Beat, aki korábban is káromkodva mondta el a véleményét L.L. Juniorról.

Mit mond L.L. Junior?

Beat az után szólalt meg, hogy L.L. Junior a TV2 Titkok Ramónával című műsor vendége volt, a mélyinterjúban pedig a Fekete Vonat-botrányról is elmondta a maga verzióját – miszerint a tavaly januári nagykoncert anyagi csődjéért nem ő volt a felelős, a többiek (Beat és Mohamed Fatima) viszont őt hibáztatták.

"Itt nem volt hibás, ugyanolyan szerződésünk volt, mégis rám lett kivetítve valamiért a dolog. Nem haragszom rájuk, de fáj, hogy elcsesztek olyan méltatlanul egy olyan kultuszt, amit mindenki szeretett. Fáj, hogy nemcsak a romák, a nem romák is szembe lettek köpve, mert ez nagyon rossz. És a Fekete Vonat pont nem erről szólt" – magyarázta Lékai-Kiss Ramóna podcastjében L.L. Junior.

L.L. Junior

Fotó: Instagram/L.L. Junior / Instagram/L.L. Junior

"Ott volt egy digitális rendszer, minden világsztár ezzel dolgozik, az Aréna is ezzel dolgozik évek óta, nem tud tévedni senki és semmi. X millió forint profit volt, nem volt több tízmilliós, mindenkinek, ha jól emlékszem, nagyjából 1,5-2 millióra jött ki per fő a vége. Ennek a többszörösét vették fel, és rajtunk keresték, nem is értettük.

Ilyen vircsaft után biztos voltam benne, hogy itt semmilyen folytatás nem lesz.

Én az én részemet felajánlottam a Cseppkő utcai gyermekotthonnak, csak azért, mert nem szerencsés ilyen pénz. Hiszek a szellemiségben, ha valami vita árán van, nem kell. Tárgyakhoz nem ragaszkodom, csak emberekhez és érzelmekhez" – részletezte L.L. Junior a zenekar újbóli szétesésének okait.