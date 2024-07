Izgalmas műsorokkal várja nézőit az M4 Sport az olimpia ideje alatt

A Kossuth Rádió ezúttal is élőben közvetíti a magyar érdekeltségű versenyeket, a Halló, itt Párizs című rendkívüli műsoruk pedig reggel 9-től követhető. Újdonság az előző olimpiához képest, hogy idén már nemcsak a Kossuth Rádióban, hanem a június 14-én elindult Nemzeti Sportrádióban is minden részletre kiterjedően közvetítik a történéseket. A 8:40-kor kezdődő, Sportreggelben élőben kapcsolják Párizst, majd a Körkapcsolás című műsorban egész nap folyamatosan jelentkezik a rádió 12 kiküldöttje a magyar érdekeltségű eseményekről, így semmiről nem maradnak le a hallgatók. A Nemzeti Sportrádió továbbá a magyar paralimpiai csapat hivatalos médiapartnereként folyamatosan beszámol majd a XVII. Paralimpiai Játékokról is. A sporteseményt augusztus 28. és szeptember 8. között rendezik meg a francia fővárosban, várhatóan 40-45 magyar paralimpikon részvételével.

A Nemzeti Sport már száz évvel ezelőtt is első kézből, a helyszínről tudósította az olvasóit az 1924-es párizsi olimpiáról, ahogyan azóta is minden alkalommal. Idén sem lesz másképp, de most már az online felületeiken is folyamatosan tájékoztatják az olvasókat mindarról, ami Párizsban történik. „Erős helyszíni csapattal, sportági szakértőkkel, kiemelt terjedelemben, exkluzív interjúkkal készülünk a sportrajongóknak" – mondta Szöllősi György, a sportnapilap főszerkesztője, az MTVA Sportkoordinációs Szerkesztőbizottságának elnöke.

Szintén érdemes lesz az m4sport.hu valamint a nemzetisport.hu dedikált internetes, valamint közösségi felületeit is követni, hiszen számtalan magyar érdekeltségű, színfalak mögötti tartalommal, továbbá összefoglalókkal várják a sportrajongókat.