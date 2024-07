Magyar mezben lépett színpadra Ed Sheeran

Mint írtuk, július 20-án adott koncertet Magyarországon Ed Sheeran, akit élőben második alkalommal láthatott a hazai közönség élőben, ezúttal szólóban. Korábban 2019-ben látogatott el Budapestre, amikor a Sziget Fesztiválon lépett fel az egyik fő előadóként. A világsztár előtt Calum Scott és Zséda lépett fel, akik már megalapozták a fergeteges hangulatot a zenész koncertjére a Puskás Arénában.

Vannak előadók, akiket zeneileg, lelkületileg igazán közel érzek magamhoz, Ed is ilyen. Az, hogy ez kölcsönös, az, hogy ő meghívott engem, minket a koncertjére, azt gondolom, hogy egy igazán fontos visszajelzés számomra.

Brutálisan nehéz volt egy ekkora örömhírt titokban tartani. Sokáig még a zenekaromnál is csak bianco dátumként szerepelt a nap a naptárban, de most már muszáj elhinnünk... Ott leszünk július 20-án a Puskásban, és elképesztő bulival készülünk!" - újságolta korábban Zséda, akinek hatalmas öröm volt, hogy őket kérték fel előzenekarként.

Zséda is fellépett Ed Sheeran előtt

Fotó: Zséda / Instagram

Az énekesnő után még nem Sheeran, hanem a Britain's Got Talent műsorból ismert Calum Scott következett a színpadon, aki már saját dalaival szórakoztatta a közönséget, és többször is megszólalt magyarul. Ezután hamarosan megérkezett Ed Sheeran, akit hatalmas ováció fogadott az arénában, az énekes tűzijátékok és egyéb látványos elemek között érkezett a színpadra. Sheeran nem bízta a véletlenre, ugyanis nagyon igyekezett a magyar közönsége kedvében járni, először egy fekete, Budapest feliratos pólóban játszott, majd egy magyar mezt is magára húzott az este folyamán meglepetésként - írja a Mandiner.

A koncerten számos hazai sztár is feltűnt, ugyanis Király Linda és új barátja is innen posztolták első közös fotójukat, de a helyszínről jelentkezett be sógornője, Király-Virág Anita is, azonban Király Viktor a saját közönségét szórakoztatta, így ő lemaradt a brit énekes hatalmas koncertjéről. De bejelentkezett a helyszínről Pap Dorci, Burján Szafi, Király Beáta divattervező és Pordán Petra is, aki egy videót is megosztott a közösségi oldalán a koncert egyik emlékezetes pillanatáról.