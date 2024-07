Teljesen megváltozik a magyar szépségkirálynő élete

Kárpáti Rebekát olyan műsorokban láthatta a tévéző, mint a Jóban Rosszban, a Korhatáros szerelem, Ázsia Expressz, A nagy duett, a Csak show és más semmi!, az Újratervezés, a Brandépítők, az Életmódi. Legutóbb a TV2 vetélkedőjében, a Zsákbamacskában szerepelt hosszabban.

A színésznő-műsorvezető, volt magyar szépségkirálynő most arról írt, hogy minden megváltozik az életében "Hamarosan 30 éves leszek. Durva. Annyi minden történik mostanában az élet minden egyes terén, hogy

néha azt érzem egyszerűen nem tudom feldolgozni.

Így maradnak a tudatosan kitűzött célok, közte meg az embertelen amplitúdókat bejáró go with the flow" - írta követőinek.

"Szeptembertől pedig felvételt nyertem egy egyetemre, ahol egy fantasztikus mesterség alapjait fogom elsajátítani… Azt hiszem ez egy new era kezdete" - tette hozzá az angol kifejezésekhez feltűnően vonzódó Kárpáti Rebeka.

