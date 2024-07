Feltűnően megnőttek az egykori magyar szépségkirálynő mellei - kép

Dobó Ágit 2010-ben ismerhették meg a nézők miután megnyerte a Miss World Hungary magyarországi szépségversenyt. Dobó Ági a hatalmas sikere után azonban egy, az otthonában történt baleset következtében eltörte a csuklóját, így az akkori Miss World nemzetközi szépségversenyen már nem tudott részt venni. Dobó Ági azóta kétgyerekes édesanya, és 2010-es Miss World győzelme óta is megőrizte tökéletes alakját, amit előszeretettel mutogat is a közösségi oldalain. Most azonban nem a várt reakciót érte el egyik új felvételével, ugyanis sokan támadják feltűnően nagyra plasztikáztatott mellei miatt.

Dobó korábban elismerte, hogy valóban implantátumokat ültettek be melleibe, de azóta sem beszélt újabb beavatkozásról. Most lehetséges, hogy az implantátumainak szavatossági ideje lejárt, és az újabb műtétkor úgy döntött, még nagyobb méreteket választ magának, mint korábban a pornómodell Molnár Anikó is tette.

Igen, volt plasztikai beavatkozásom. Szám szerint egy, és nem is tervezek többet.

Beni szoptatása után egy évvel nem éreztem jól magam a bőrömben, sosem volt nagy mellem, de gyakorlatilag semmi sem maradt…" - mondta korábban Dobó, aki akkor azt állította, hogy több műtétet nem akar, viszont aki egyszer szilikonmelleket kap, azoknak kötelező egy bizonyos idő eltelte után kicserélni, hiszen komoly egészségügyi problémákat okozhat a lejárt implantátum.

Annyi biztos, hogy többeknek szemet szúrt Dobó Ági egyik friss képén, hogy egy extrém kicsi topban hatalmasnak tűntek a mellei, és sokan kritizálni kezdték emiatt a viselet miatt. Egyrészt többen úgy gondolják, hogy anyaként vissza kéne fognia magát, mások pedig inkább a feltűnően megnőtt mellein csodálkoztak.

"Lehet csak nem találta el a felső méretét?" - kérdezte valaki.

Felső? Hol van itt felső? Nem a hajpántja csúszott le?

- válaszolta egy másik kommentelő ironikusan, aki arra utalt, hogy túl kicsi Dobó csőtopja.

Én nem is teljesen értem, hogy kinek jó ez így. Mármint persze, szépen kihangsúlyozza a dekoltázsát, de annyira haszontalan darabnak tűnik

- fogalmazott egy másik hozzászóló, szintén az előnytelennek tűnő ruhadarab miatt.