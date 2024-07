Már bele lehet nézni a Stranger Things utolsó évadába - videó

Azt már lehet sejteni, hogy monumentális lesz a Stranger Things utolsó évada, a készítők a korábbiaknál is látványosabb zárást képzelnek el. Persze nagyok az elvárások nézői részről, mivel sikeres és népszerű a sorozat több korosztályban - ennek megfelelően úgy tűnik, hogy nem csapják össze a finálét.

Most a Netflix által közzétett új videóban bepillanthatnak a kíváncsi rajongók a sci-fi sorozat ötödik és egyben utolsó évadának színfalai mögé. Bár az alig kétperces ízelítő nem árul el semmit az új évad cselekményéről, rengeteg kulisszák mögötti felvételt tartalmaz, valamint feltűnik benne néhány új szereplő is, így fokozva tovább az izgalmas várakozást.

Kiderül, hogy hogy a stáb nagyjából félúton jár az utolsó epizódok forgatásával Atlantában, Georgia államban. Millie Bobby Brown megszólalásában arra az elmúlt 10 évre tekint vissza, amióta a sorozat része az életének: „Tízévesen kezdtem, most töltöm be a húszat. Nagyon furcsa érzés” – mondja a videóban.

A záróévadra csatlakozik a szereplőgárdához a Terminator sztárja, Linda Hamilton is, aki a videóban elárulja, hogy igazi Stranger Things-rajongó.

A sorozatban Robin Buckley-t alakító Maya Hawke egy interjúban nemrég ezt mondta: "Hosszú időbe telik megírni minden évadot, és hosszú időbe telik leforgatni őket. Gyakorlatilag most nyolc filmet készítünk" - nyilatkozta. Ebből is kiderül, hogy a következő, egyben utolsó évad nyolc epizódból áll majd. Az első epizód címe The Crawl lesz. További címek szivárogtak ki, ezekből lehet spekulálni, kombinálni, vajon miről szólnak majd: The Vanishing of Wheeler, The Turbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, és Escape From Camazotz.

A Stranger Things utolsó évada szinte egy mozifilm lesz

Bár ezeknek az epizódoknak a pontos időtartama egyelőre ismeretlen, a hírek szerint az első epizód, amelynek forgatókönyve körülbelül 100 oldalas, több mint egy órás lesz. Az nem világos, hogy Hawke megjegyzése, miszerint minden epizód lényegében egy-egy film, az egyes epizódok időtartamára, felépítésére utal-e, vagy egyszerűen csak annyi eseményt, kalandot zsúfolnak egy részbe, mintha egy „rendes”, másfél-kétórás mozifilmről lenne szó.

A Netflix egyelőre még nem jelentette be az utolsó évad premierjének dátumát.