Már lánya is az áramlopó Lagzi Lajcsi helyett magyarázkodik

A 25 éves divattervező lány igyekszik kitörni a szülei árnyékából, hiszen az utóbbi időben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy összejött a nála 29 évvel idősebb milliárdossal, Csipak Péterrel. Nemrég azonban elismerte, fél év együttlét után véget ért a kapcsolatuk, azonban az okokról csak szűkszavúan beszélt.

A hír igaz, megerősítem, hogy valóban szakítottam Csipak Péterrel. Nálam nem férnek bele bizonyos dolgok egy párkapcsolatba.

Én a páromtól tiszteletet, bizalmat és kommunikációt várok, és ez nem függ korosztálytól, egzisztenciától és társadalomban betöltött pozíciótól. Péterrel fél évet voltunk együtt, ami mindkettőnk számára egy csodás időszak volt, semmi rosszat nem tudok, és nem is szeretnék vele kapcsolatban kommunikálni" - mondta sejtelmesen Galambos Boglárka a szakításról, azonban később visszafogottabban nyilatkozott, és kijelentette, hogy szó sem volt megcsalásról, és azt is tagadta, hogy a milliárdos pénzelte volna a lány üzletét.

Fél év után ért véget Galambos Boglárka és Csipak Péter kapcsolata

Fotó: Galambos Boglárka Instagram

Most Palik Lászlóék műsorában vendégeskedett a 25 éves lány, aki újra megszólalt a szakításról is.

A szerelmi életemet igyekeztem mindig diszkréten kezelni, most ez sajnos nem sikerült. Ez most nem volt annyira kivitelezhető.

Péterrel fél évig voltunk együtt és a legnagyobb tisztelettel gondolok rá. Nagyon sok mindenben segített nekem. Semmi rosszat nem tudok és nem is akarok róla mondani. Ebben a kapcsolatban most, ezekben a körülményekben és ebben az időszakban ennyi volt, és szerintem ebben egyet is értünk mind a ketten” - kezdte Lagzi Lajcsi lánya, aki később rátért arra is, amikor tíz évvel ezelőtt a szüleit letartóztatták. A lány ekkor még csak tizennégy éves volt, két testvérével maradt magára.

Azt az érzést senkinek nem kívánom, hogy úgy ér haza az iskolából, hogy nincsenek otthon a szülei, és nem is tudja, mikor jönnek haza. Tizennégy voltam.

Derült égből villámcsapás volt, ugyanakkor az én büszkeségemet nem törte ketté egy ilyen helyzet. Attól még ugyanúgy felnézek rájuk. Egy csapat lettünk, ez keményen összehozott minket. Az érzések maradtak meg. Nekünk nagyon gyorsan kellett felnőnünk. Alapból olyan nevelést kaptunk, hogy felnőttként kezeltek minket, de ez volt az a helyzet, amely követelte tőlünk, hogy helytálljunk, és azt csináljuk, ami nekünk a dolgunk volt akkor. Nehéz volt, de nem volt más választásunk" - magyarázkodott a műsorban Lagzi Lajcsi lánya, aki azt állítja, hogy nem törte meg őket apja bűncselekménye és annak súlyos következményei.