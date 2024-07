Melltartóban, felülről fotózta formás melleit Marics Peti volt barátnője - kép

Marics Petit számos ismert nővel boronálták már össze, köztük Stana Alexandrával, Binkhyvel és Kovács Gyopár színésznővel is, már több alkalommal. Ezek közül csak az utóbbi bizonyult valósnak, bár a páros hivatalosan sosem erősítette meg, hogy együtt vannak, több bizonyíték is volt a kapcsolatukra. Egyrészt az, hogy Kovács Gyopár jó barátságot ápol Valkusz Milán barátnőjével, emiatt több Valmar bulin is jelen volt, ez pedig csak tovább erősítette a gyanút, miszerint ő volt Marics barátnője azokban az időkben. Azonban nemrég kiderült, hogy szakíthattak, ugyanis a fiatal színésznő máris egy másik zenész oldalán vigasztalódik.

A kapcsolatukat a zenész, Mehringer Marci leplezte le a közösségi oldalán, ugyanis nemrég osztott meg kettejükről egy közös képet, ami alatt többen is gratuláltak az új sztárpárnak, még Kárpáti Rebeka is kommentelt egy szív hangulatjellel a felvétel láttán.

Remélem ő az a különleges lány akinek a tiktokok is szólnak! Gratulálok Marci és sok boldogságot nektek, megérdemled végre a boldogságot!"

- írta egy követője a bejegyzés alá, aki valószínűleg arra célzott, hogy tavaly Mehringer Marci és zenekara súlyos autóbalesetet szenvedtek miközben az Örödgkatlan Fesztiválra tartottak, és ekkor minden szükséges hangszerüket is elvesztették. A balesetet követően több magyar zenész is összefogot és gyűjtést szervezett a zenészeknek, hogy tudják pótolni elveszett eszközeiket.

Bár Kovács Gyopár még nem erősítette meg azóta sem, hogy valóban Mehringer Marcival alkotna egy párt, sőt, saját közösségi oldalán nincs fenn róluk közös kép sem, de ez nem jelenti azt, hogy szakítottak volna, ugyanis Marics Petivel is ugyanígy titkolózott a kapcsolatuk során. Azonban a fiatal színésznő egyre merészebb fotókat tesz közzé magáról, ami eddig nem volt rá jellemző.

Egyre merészebb fotókon pózol Marics Peti volt barátnője

Fotó: Instagram/Kovács Gyopár

Kovács jelenleg Spanyolországban, azonbelül Tenerifén nyaral, ahonnan egy szexi fotót is mutatott a követőinek, melyen csak egy falatnyi rószsaszín bikinit visel. A színésznő egy szelfin mutatta meg, milyen a kilátás a szállásról, viszont így sikerült pont hatalmas, formás mellei közé fotóznia.