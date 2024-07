Terhes hassal jelent meg vőlegénye új klipjében Megan Fox - videó

Megan Fox tíz évig Brian Austin Green felesége volt, a házasságból három gyerekük is született, jelenleg pedig Machine Gun Kellyvel jár jegyben, korábban többek között Shia LeBouffel, Calvin Harrisszel, Ben Leahyvel és David Gallagherrel is volt ismert kapcsolata. Nemrég egy interjúban tálalt ki arról, hogy számos ismert férfivel volt bántalmazó kapcsolatban, de nem nevezte meg, kik voltak azok.

Életem során volt legalább egy fizikailag bántalmazó kapcsolatom és több pszichésen nagyon bántalmazó kapcsolatom, miközben nyilvánosan csak néhány emberrel voltam együtt.

De olyanokkal osztottam meg energiát – azt hiszem, mondhatjuk így –, akik szörnyű emberek voltak, és egyúttal nagyon híres, nagyon híres emberek. De senki nem tudja, hogy kapcsolatban álltam ezekkel az emberekkel" - vallotta be Megan Fox, akinek már a kezdetek óta nem nézik jó szemmel a kapcsolatát az amerikai rapperrel, Macine Gun Kellyvel, mert sokak szerint azóta teljesen kifordult magából a színésznő.

Már korábban felröppentek olyan pletykák, hogy a sztárpár szakíthatott egymással, ugyanis mind a ketten nagyon furcsán viselkedtek egy ideig. Ugyanis tavaly februárban Megan Fox törölte az Instagram-profilját, előtte azonban még kitett egy olyan posztot, amelyben egy megcsalásra utaló dalszöveget idézett Beyoncétól – miközben a vőlegényével közös fotókat addigra már eltüntette. Machine Gun Kellyvel 2020-ban jöttek össze, 2022-ben megvolt az eljegyzés is. A szakítást azóta sem erősítették meg, de az biztos, hogy azóta már ki is békültek, viszont az esküvőről nem beszélnek.

Ezért is okozott hatalmas meglepetést a színésznő, amikor a rapper legújabb videoklipjében hatalmas terhes hassal jelent meg, sokan nem is akartak hinni a szemüknek. Végül kiderült, hogy csak átverés és valójában nem vár gyereket Megan Fox, azonban sokan így is elhitték a dolgot. Fox egy terhes párnát visel a klipben, így alakítja az énekes várandós párját, akik azt játszák, hogy nehéz körülmények között élnek, de a szerelmükért küzdenek - írja az Entertainment Tonight.