Így változtak meg a Megasztár eddigi győztesei - képek

Tóth Vera

Tóth Vera a Megasztár első szériájában indult el, amit 19 évesen meg is nyert, ő lett 2004-ban az év hangja, ez pedig örökre megváltoztatta az életét. Később is a zenei pályán folytatta a karrierjét, munkásságáért 2005-ben Bravo Otto-díjat, 2008-ban Artisjus-díjat kapott - olvasható a Starity oldalán. A második évadban húga, Tóth Gabi is elindult a versenyben, akivel még egy közös dalt is énekeltek a versenyben. Az énekesnőt már kisiskolásként is nagyon sokat bántották a külső adottságai miatt, később mégis kerekded vonalai, kisugárzása és a zene iránti őszinte szeretete hozta meg neki a sikert. Pár éve úgy döntött, orvosi segítséget kér, ami elindította a fogyás és az életmódváltás útján. Annak idején gyakran jojózott, azonban ma már tartja a súlyát. Tóth Vera 2018 karácsonyán ismerkedett meg Pauli Zoltán séffel, akihez 2023-ban titokban férjhez is ment. Jelenleg közösen működtetik Palkonyán a Palkonyha nevű fogadót és lakáséttermet. Magánéletéről ritkán nyilatkozik, kerüli a botrányokat.

Fotó: TV2, instagram

Molnár Ferenc Caramel

Molnár Ferenc, avagy ahogyan sokan ismerik, Caramel a tehetségkutató második évadában tűnt fel, ahol egy saját dallal, a Szállok a dallal című későbbi slágerrel kápráztatta el a zsűrit és a közönséget. Mikor megnyerte a versenyt, alig akarta elhinni, ugyanis élete 180 fokos fordulatot vett. Segédmunkásból sztár lett, majd sorra készítette a lemezeket. 2005-ben tizenkétezer ember előtt énekelt a Papp László Arénában. Részt vett a 2012-es Eurovíziós Dalfesztivál előválogatójában, ahol a legjobb négy között végzett. A 2012-ben a The Voice tehetségkutató műsorban ő volt az egyik mester, valamint ő volt az egyik zsűri Az ének iskolája tévéműsorban. 2019-ben Fonogram-díjat nyert az év hazai klasszikus pop-rock albuma kategóriában. Tizenhárom éve alkot egy párt Szilágyi Szilvivel. Kapcsolatukat a nagy korkülönbség miatt sokan támadták, azonban a kitika nem édekelte őket, kilenc évvel ezelőtt össze is házasodtak. Két gyerekük van egy kislány, aki 2014-ben jött a világra, és egy kisfiú, aki 2022-ben született.