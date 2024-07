A Megasztár fiatal énekesnője elmondta, milyen bizarr ételt kíván mostanában

Márciusban jelentette be a nyilvánosság előtt, hogy babát vár a Megasztárban is feltűnt fiatal énekesnő. A TV2 egykori sztárja már túl van a terhessége felén, a ruhatára egy részét is le kellett már cserélnie, ráadásul olyan ételeket kívánt meg az elmúlt időszakban, melyek első hallásra bizarrnak tűnhetnek.

Ahogy arról az Origo már korábban írt, első gyerekét várja a megasztáros Patai Anna, férjével, Pallus Bencével együtt. Mint kiderült, a babát nagyjából november óta tervezték, úgyhogy nagyon várják már, hogy szülők legyenek. Vagány, fiatalos szülők leszünk, mert szerintem azért nem aggódjuk túl a dolgot. Hála istennek a családtól, közeli ismerősöktől rengeteg tanácsot kapunk azzal kapcsolatban, hogy mit hogyan kellene, ők hogyan csinálták és nekik mi vált be" – magyarázta még korábban Patai Anna. A Megasztárban feltűnt fiatal lány már túl van a terhessége felén, szerencsére elkerülik a rosszullétek is, és a nyári forróság sem okoz neki problémát. Azonban a ruhatára nagy részét le kellett cserélnie, hogy takarják a terhespocakját. "Folyamatos ruhatárcserében vagyok, mert korábban szerettem a kis pólókat, blúzokat, amik mostanra nem feltétlenül takarják a pocakomat. Könnyen elcsábulok új ruhákra, de nem feltétlenül a kismama szekcióból válogatok. Azon kismamamák közé tartozom, akik nem híznak, csak pocakra. A súlyom pont annyi, mint korábban, csak annyival gyarapodott, ami közvetlenül a babával jár "- mesélte. Habár állítása szerint rengeteget eszik, ez mégsem látszik meg az alakján. Sőt, olyan ételeket is megkívánt a terhessége alatt, melyek első hallásra bizarrul hangzanak. Engem is meglep, amit a mérleg mutat, ugyanis nem eszek keveset. Az első hónapokban volt, amit nem kívántam, de így belépve a harmadik trimeszterbe, újra minden ízt szeretek. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Anna Patai (@pannaofficial_) által megosztott bejegyzés Eddig csak legendákat hallottam a bizarr ételekről, amit a nők kismamaként kívánnak. Hát most én is megtapasztaltam - magyarázta a Borsnak. Hozzátette, hogy a kedvence a csípős-sajtos csipsz kovászos uborkával, utóbbit pedig rendszeresen is beépítette az étrendjébe. Elkerülik a rosszullétek Az énekesnőnek hatalmas már a pocakja, amit gyakran meg is mutat a közösségi oldalán. "Nagyon jól érzem magam, szerencsére ebben a szakaszban is minden a legnagyobb rendben van. Már azért szépen elkezdett növekedni a pocakom, úgyhogy nagyon cuki. Nagyon boldogok vagyunk, és ez egy csodálatos időszak nekünk. Hála istennek semmilyen rosszulléttel nem küzdök, és nem is küzdöttem, úgyhogy én a szerencsés kismamák közé tartozom. Nagyon energikus vagyok, szokták mondani, hogy a második trimeszterben újra erőre kapnak a kismamák, és ez tényleg így van - osztotta meg.

