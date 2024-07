Meghalt a 94 éves Clint Eastwood 33 évvel fiatalabb barátnője

Clint Eastwood élettársa, Christina Sandera 61 éves korában halt meg, a halálának okairól egyelőre nem sokat lehet tudni, a Warner Bros szóvivője azt mondta, hogy további információkkal nem szolgálnak, azt nem tudni, hogy miért, és azt sem, mi a titkolózás oka. Egyelőre a 94 éves színész is csak szűkszavúan reagált barátnője halálával kapcsolatban.

Christina kedves, gondoskodó nő volt, és nagyon fog hiányozni

- ennyi áll Clint Eastwood csütörtök este kiadott közleményében, ami azért sem meglepő, mert tíz évig tartó kapcsolatuk alatt sem igazán nyilatkoztak a magánéletükről.

A pár állítólag a Mission Ranch Hotel éttermében dolgozott hosstesként Kaliforniában, és ezekben az időkben ismerkedtek össze a színésszel, majd 2014-ben kezdtek el komolyabban találkozgatni. Nyilvánosan sem gyakran mutatkoztak együtt az elmúlt tíz év alatt, azonban 2015-ben együtt érkeztek az Oscar-gálára, amikor az Amerikai mesterlövész című filmet hat Oscar-díjra, köztük a legjobb filmért járó elismerésre is jelölték. Aztán még pár alakalommal megjelentek együtt a vörös szőnyegen.

A 94 éves Clint Eastwood kétszer volt házas, Maggie Johnson modellel 1953-ban házasodtak össze, majd 1984-ben elváltak. Ezt követően Dina Ruiz tévéhíradós, műsorvezetővel kötött házasságot 1996-tól, majd 2014-ben elváltak egymástól. A színész nem szomorkodott sokáig, ugyanis még ebben az évben megismerkedett Christina Sanderával.

További hosszú kapcsolatai közé tartozott Roxanne Tunis kaszkadőrnővel, Sondra Locke Oscar-jelölt színésznővel (14 évig voltak élettársak, és hat filmet forgattak együtt), Jacelyn Reeves légiutas-kísérővel és Frances Fisher színésznővel (öt évig voltak együtt, és négy filmet forgattak együtt).

Clint Eastwood a mai napig sem vonult vissza, jelenleg rendezőként dolgozik. Hamarosan érkezik a 40. saját rendezésű filmje, melyet tavaly, 2023 áprilisában jelentettek be, a legújabb információk szerint a Juror No. 2., azaz a Második esküdt című projektje már az utómunkálatoknál tart - írja a The Hollywood Reporter.