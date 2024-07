Így búcsúzott Alyssa Milano egykori színésztársától, Shannen Dohertytől

Mint írtuk, 53 éves korában halt meg Shannen Doherty, hosszan tartó, súlyos rákos megbetegedésének következtében. A hírt a színésznő egykori sajtószóvivője, Leslie Sloane exkluzív nyilatkozatban erősítette meg a People magazinnak, elmondása szerint Doherty szombaton, azaz július 13-án halt meg.

A hír lesújtotta az egész világot, habár mindenki tudta, hogy mennyire kritikus a színésznő állapota, ő azonban mindvégig erősnek mutatta magát. Nemrég megszólalt arról, hogy már felkészült a saját halálára is, édesanyjáról próbált levenni terhet a halála esetére azzal, hogy eladott pár ingóságát a házából. Shannen Doherty 2015-óta küzdöt a rákkal, átesett masztektómián, kemoterápián és sugárkezeléseken, azonban 2019-ben mégis visszatért a daganat, a következő évben bejelentette, hogy már áttétes, negyedik stádiumú rákot diagnosztizáltak nála az orvosai.

Így búcsúznak Shannen Dohertytől színészkollégái

Számos filmből és sorozatból ismerhetik a nézők Shannen Dohertyt, azonban karrierjében a nagy áttörést a Beverly Hills 90210 hozta meg számára, melyben Brenda Walsh-t alakította, viszont nem sokáig, ugyanis Tori Spelling kirúgatta őt, viszont egy-két vendégszerepre beugrott a későbbiek során. A színszénővel hasonló eset történt következő jelentősebb sorozatszerepében, a Bűbájos boszorkákban, melyben Prue Halliwellt alakította három évadon keresztül, onnan Alyssa Milano rúgatta ki őt, bár ő ezt éveken át tagadta.

A Bűbájos boszorkák sztárjai, Holly Marie Combs, Shannen Doherty és Alyssa Milano

Fotó: WB/Photofest / Cast Shot/© WB

Ebből nemrégiben hatalmas vita kerekedett az egykori színésznők között, hiszen nem Doherty, hanem Holly Marie Combs mondta ki az igazságot arról, mi is történt akkoriban, amin Milano rendkívüli módon megsértődött rájuk. Különös, hogy a szereplőgárdához később csatlakozó Rose McGowan is a két kolléganőjének ad igazat, valószínűleg neki is rossz tapasztalatai voltak Milanóval kapcsolatban. A két színésznő kapcsolatát valójában sosem sikerült igazán rendezni, ezt Alyssa Milano is belátja, azonban most méltó búcsút vett néhai kolléganőjétől.

Alyssa Milano

A színésznő Phoebe Halliwellt alakította a Bűbájos boszorkák című sorozatban, egyelőre csak ő reagált kolléganőjük halálhírére.

Nem titok, hogy a kapcsolatunk Shannennel bonyolult volt, de a lényeg, hogy egy olyan ember volt, akit mélyen tiszteltem és csodáltam.

Tehetséges színésznő volt, akit sokan szerettek, és a világ kevesebb lesz nélküle. Részvétem mindenkinek, aki szerette őt" - mondta az 51 éves Milano az Us Weekly érdeklődésére.