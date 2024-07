Így alázta meg Meghan Markle a néhai II. Erzsébet királynőt

Mint ismert, Harry herceg a London nyugati határában fekvő windsori kastély Szent György-kápolnájában esküdött örök hűséget még 2018-ban Meghan Marke-nek. A fiatal nő személyében a brit monarchia modernkori történelmében először kerül elvált, afroamerikai gyökerű amerikai állampolgár a királyi családba. A ceremóniáról nemrég egy fotós mesélt, aki szerint ez volt élete legrosszabb királyi esküvője. A vendégek halálra unták magukat, a szertartás pedig borzalmas volt.

A pár egy ideig a Kensington-palota területén házban lakott, később azonban nászajándékként Erzsébet királynőtől megkapták a hatalmas luxusingatlant, a Frogmore Cottage-et, ami egy történelmi, műemlék otthon a Frogmore birtokon, amely az angliai Windsorban található. A nyaralót 2020-ban 5089 négyzetméteres, négy hálószobás és gyerekszobás, négy fürdőszobás egylakásos házként írták le. Ez volt egyébként a néhai II. Erzsébet kedvenc helye is.

Az ingatlan nem volt akkoriban túl jó állapotban, ezért Sussex hercege és hercegnője úgy döntöttek, hogy felújítják azt, melynek költsége 2,4 millió font volt. Azonban Meghan Markle ennek ellenére sem találta elég jónak Erzsébet ajándékát, számára nem volt elég modern és kényelmes, legalábbis erről számoltak be a királyi család egyik bennfentese. Markle inkább a a windsori kastélyban szeretett volna élni.

"Megkérdezték a néhai Erzsébet királynőtől, hogy a házasságuk után elérhetők-e a királyi családok számára fenntartott lakóhelyiségek" - árulta el egy királyi családhoz közel álló személy.

A királynő azonban nem szeretett volna vitatkozni unokája feleségével, ezért elkezdett érvelni a Frogmore Cottage mellett. Hugo Vickers, királyi író elárulta, hogy a kastélyban valóban vannak üres lakóegységek, azonban a királyi etikett tiltja, hogy egy fiatal házaspár beköltözzön a kastélyba.

A szakértők elárulták, hogy Erzsébet királynő már azzal is nagy áldozatot hozott, hogy a párnak ajándékozta szeretett ingatlanját, Meghan Markle pedig nemcsak tiszteletlen volt vele szemben, de meg is alázta őt. Érdekesség, hogy a Frogmore Cottage kertje arra a birtokra néz, ahol Erzsébet királynő tartózkodott - számolt be róla az Express.