Titokban megházasodott A klinika sztárja

Az sejthető volt, hogy az egykori Klinika-szereplő megkérte a reklámiparban dolgozó nő kezét, mert különféle beszélgetésekben, interjúkban többször is hangsúlyozta, hogy életében először valóban megtalálta a szerelmet Az évtizedek óta ismert színész azonban soha egy szót sem szólt a kapcsolati státuszáról: most azonban Sascha Hehn megerősítette a Bunte magazinnak, hogy házas.

A színész elárulta, hogy két éve volt a titkos esküvő, felesége, Gloria pedig hozzátette, hogy „nagyon boldogok.” A jegygyűrűbe a pár monogramját vésték bele. A nő reklámfilmes cégének impresszumában olvasható, hogy felvette a férfi vezetéknevét, így lett Gloria Hehn (korábban Krass volt).

Hehn évtizedeken át foglalkoztatott színész volt, színházban is szerepelt sokat, németül pedig az ő hangján szólal meg Shrek. Már ötévesen feltűnt a Hubertusjagd című filmben, 109 sorozatban vagy filmben szerepelt. Az itthon is kedvelt Álomhajó sorozatban 31 részben szerepelt, az Álomhajó - Mézeshetekben pedig 11 epizódja volt. Természetesen ő is ott volt a két tévéfilmben, amely A klinika rajongói számára készült.

