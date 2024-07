A melleit fotózgatta a Dancing With The Stars szépsége - képek

Metzker Viki több fürdőruhás képet is kitett magáról a közösségi oldalára, ahol 271 ezren követik. A legtöbb fotó szelfi, ezeken egyedül látható, de az egyik képen világosan látszik, hogy többen is voltak a hajón, legalább kilenc-tíz ember. Az ismert DJ ma este a Siófok Plázson zenél a bulizni vágyóknak. Alább a képei:

A Dancing with the Stars sztárja már többször került nagy magazinok, köztük a Playboy címlapjára, és egyáltalán nem áll távol tőle, hogy megváljon a ruháitól, korábban is szívesen vetkőzött. Metzker Viki büszke az alakjára, ezért mikor alkalma nyílik rá, előszeretettel mutogatja formás, kerek fenekét vagy hatalmas melleit. A DJ és egykori playmate még Hugh Hefner híres villájában és Las Vegas-i klubjában is megfordult.

A zenész azóta hozzáment a BSW zenekarból ismert párjához, Ferenczei Gáborhoz, akivel nemrég Abu Dhabiban nyaralt.

