Mi lett Lagzi Lajcsi rejtélyes betegségével?

Fekete Dávid

Fekete Dávidot a Megasztárban ismerhette meg a közönség, majd hatalmas fordulatot vett az élete, amikor 322 millió forintos csalás miatt vették őrizetbe 2021 májusában. Az énekes a vádirat szerint 2018-ban, rövid időn belül különböző magánszemélyektől, illetve üzleti partnerektől kért kölcsön, melyekből jelentős összegű tartozásokat halmozott fel. 2017 nyara és 2021. március 2. között 20 alkalommal, több esetben folytatólagosan követett el vagyon elleni és egy esetben közbizalom elleni bűncselekményeket, mintegy 43 354 000 forint értékben, illetve 279 574 213 forint kárt okozva.

Fekete Dávid csalási ügye a mai napig sem zárult le

Fotó: Instagram/Fekete Dávid

Az egykori megasztáros, aki mai napig ártatlannak vallja magát, mintegy 11 hónapot töltött előzetes letartóztatásban, 2023. július óta pedig házi őrizetben védekezhet, melyet idén márciusban újra enyhített a Győri Járásbíróság, ma már nemcsak Győrben és Dunaújvárosban, de az egész országban szabadon mozoghat. A zenész tárgyalása még mindig folyamatban van, azok végeztével, akár 15 év börtönbüntetést is kaphat, ha bebizonyosodik a bűnössége.

Zalatnay Sarolta

Az énekesnő 112 millió forint hitelt vett fel egy cégen keresztül kisbefektetőktől, magas kamatot ígérve, de állítólag a pénz nagy részét végül nem fizette vissza. Zalatnay a tárgyalásokon végig azt mondta, hogy vissza akarták fizetni a kölcsönöket és azért került nehéz helyzetbe, mert közben csődbe ment az MSat televízió, és nem fizettek a cége által készített produkciókért, amiből a kölcsönöket is visszaadták volna.

Zalatnay Saroltát nagyon megviselte a börtön, de ma már újra jól érzi magát

Fotó: Zalatnay Sarolta / Instagram

Hibásnak érzem magam, de bűnösnek nem - mondta Zalatnay a tárgyalásán az utolsó szó jogán, és rossz egészségi állapotára hivatkozva kérte felmentését. Végül így is elítélték az énekesnőt, aki három év letöltendő börtönt kapott. Az ügynek két másik vádlottja is volt: az egyikük szintén három évet kapott, a másik pedig két és fél évet. Zalatnay Sarolta végül 2006-ban szabadult, de karrierjét és egészségi állapotát is nagyon megviselte ez az időszak, viszont visszatért a színpadra, a mai napig aktívan zenél és jól érzi magát.