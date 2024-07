Legkisebb bikinijében fotózták Mikes Annát - kép

Mikes Annát a Dancing with the Starsból ismerhették meg a nézők, főleg azóta szerepel egyre többet, mióta megnyerték a legutóbbi évadot Krausz Gáborral. Bár sokáig próbálták tagadni, de már a próbák alatt egymásba szerettek, azóta is boldog kapcsolatban vannak. Idén már első közös nyaralásukon is túl vannak, de most egy újabbra készülnek, mégpedig Törökországba, egy olyan tánctáborba, amit Mikes Anna szervez, és ott naponta kétszer biztosan lesz majd mozgás, talán Krausz Gábor is újra táncolni fog. Első közös nyaralásukon Olaszországba, Szicíliába utaztak, ami pont olyan volt, mint amilyenre már régóta vágytak, de igyekeznek többször is vízparti kikapcsolódást szervezni, amikor adódik rá lehetőségük.

Mikes Anna és Krausz Gábor a Dancing with the Starsban találtak egymásra

Fotó: TV2

Mivel Szicíliát választottuk, és nekem kedvencem az olasz konyha, igyekeztünk minél több kis helyi vendéglőt kipróbálni - mondta korábban Krausz Gábor, aki itthon sem szereti a tömeget, és ez akkor is igaz, mikor külföldön van.

Ez a közös nyaralás arról szólt, hogy azt csináltuk, amihez kedvünk volt, kötöttségek nélkül

- mondta a sztárséf, aki itthon is szívesen látogat ki a hazai strandokra barátnőjével, nemrég egy új hobbit is elkezdett.

A sztárpár nemrég kipróbálta a wakeboardot, ami egy extrém vízisport, és bár elsőre nem ment túl jól a sztárséfnek, és mindene fájt, de nem fogja feladni, főleg úgy, hogy Mikes Anna is támogatja benne.

Első randi a wakeboarddal, 30 percig esés (röhögés) aztán... Új kedvenc sport + nem érzem a karom, de még jövünk

számolt be róla korábban a sztárséf, aki szívesen mutogatja meg barátnőjét a közösségi oldalán, valószínűleg a legújabb bikinis fotóját is ő készítette róla.

Mikes Anna kifogástalan alakját sem mutogatja túl gyakran, bár csinosan és nőiesen öltözik, de elég visszafogott a közösségi oldalán. Most meglepően merész bikinis fotót osztott meg az Instagramon, ami egy strand homokos röplabdapályáján készült róla, ahogy egy falatnyi, fehér, mintás bikiniben pózolt a kamerának. A táncosnő kiegészítőképp egy baseballsapkát és egy napszemüveget viselt, így védekezett az erős napfény ellen.