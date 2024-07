Vadító miniszoknyában készül randevúra Mikes Anna - fotó

Mikes Anna az Instagramon tett közzé egy fotót, amelyen miniszoknyában, a hasát is szabadon hagyó felsőben látható egy autónak dőlve a pesti rakparton. Nézze meg a bejegyzését!

Mikes Anna friss fotója az Instagramról:

"Randim lesz a kedvencemmel" – a képhez a táncosnő csak ennyit írt, amiből nem egyértelmű, hogy a párjához, Krausz Gáborhoz készült-e a vadító szettben, vagy csak a reklámozni kívánt kocsit vitte el egy körre. Bókok mindenesetre így is érkeztek bőven, a hozzászólások között szinte csak dicséretek olvashatók.

Nemrég apró bikiniben fotózták

Mikes Anna kifogástalan alakját nem mutogatja túl gyakran, ha nem táncról van szó: bár csinosan és nőiesen öltözik, alapvetően elég visszafogott a közösségi oldalán. Nemrég azonban meglepően merész bikinis fotót osztott meg az Instagramon, ami egy strand homokos röplabdapályáján készült róla, ahol egy falatnyi mintás bikiniben pózolt a kamerának. A táncosnő kiegészítőképp egy baseballsapkát és egy napszemüveget viselt, így védekezett az erős napfény ellen:

Meglepően szexi fotót mutatott magáról Mikes Anna

Fotó: Mikes Anna Instagram / Mikes Anna Instagram

Mikes Annát a Dancing with the Starsban ismerhették meg a nézők, főleg azóta szerepel egyre többet, mióta megnyerték a legutóbbi évadot Krausz Gáborral. Bár sokáig próbálták tagadni, de már a próbák alatt összejöttek, azóta is boldog kapcsolatban élnek.

Idén már első közös nyaralásukon is túl vannak (Szicíliába utaztak), de alapvetően nem akarják a kapcsolatuk minden részletét megosztani a nyilvánossággal: "Egyikünk sem lóg folyamatosan a közösségi médián, nem szeretnénk a virtuális világban élni az életünket. A különböző műsorok kapcsán közzétettünk tartalmakat, de azóta próbáltunk valóban egymásra figyelni, és inkább kiélvezni minden percet, amit együtt töltünk.

Próbáltuk a boldogságunkat magunknak megtartani.

És tisztában vagyunk azzal is, hogy általában mi az emberek véleménye: ha túl sokat posztolunk, az a baj, mert közzétesszük a magánéletünket, ha meg keveset, akkor azt mondják, hogy már nem is vagyunk együtt. Őszintén szólva, mi senkinek nem akarunk megfelelni" – mondta erről korábban Krausz Gábor.