Káromkodva szidta az apja Miley Cyrust

Mint írtuk, pár hónap házasság után elvált Billy Ray Cyrus és a Firerose néven ismert énekesnő, most pedig előkerült egy hangfelvétel is, amely alapján nem is lehet csodálkozni azon, hogy hamar szakítottak.

Firerose már korábban jelezte, hogy a countryénekes "szélsőséges verbális, érzelmi és pszichológiai bántalmazásnak" tette ki őt, amit a férfi hangfelvételen rögzített dühkitörése is bizonyít. "Nem hiszem, hogy igazán okos lennél, meggondoltam magam erről a sz*rról. Szerintem te egy önző, kib*szott p*csa vagy. Ez vagy te" – hallható például a Daily Mail által megszerzett felvételen.

Billy Ray Cyrus és Firerose az esküvőjükön

Fotó: Billy Ray Cyrus / Instagram / Billy Ray Cyrus / Instagram

Billy Ray Cyrus aztán a felvétel tanúsága szerint még jobban feldühödött, amikor Firerose könyörgőre fogta, kérte, hogy hagyja abba a kiabálást: "Nem így történne, ha befogtad volna a kib*szott szádat. Nézd meg, milyen kib*szott zűrzavart csináltál. Micsoda egy hülye s*gg vagy... Mert tudnod kellett, hogy nem fogom eltűrni ezt a sz*rt. Csak elb*sztad... B*szd meg. Tudod, hogy ennél jobbat is tudsz. Kib*szott idióta" – hangzott Billy Ray Cyrus válasza.

Miley Cyrust is durván szidta

Az énekes dühkitörésének egyébként nem Firerose volt az egyetlen célpontja: Billy Ray Cyrus egy másik, a Daily Mail által szintén hallott felvételen a saját lányát, Miley Cyrust is durván szidta, ördögnek és rib*ncnak nevezte. "Mindenki tudja, hogy az az ördög egy rib*nc" – magyarázta.

Billy Ray Cyrus ugyanilyen lekicsinylően beszélt korábbi feleségéről, vagyis Miley Cyrus anyjáról, Tishről is, akit a felvételen nem is említ a nevén, egyszerűen "sz*r"-nak hívja.

Miley Cyrus az ismertséget meghozó tinisorozatban, a Hannah Montanában egyébként még együtt játszott az apjával, de aztán láthatón elmérgesedett köztük a viszony: az énekesnő februári Grammy-beszédéből is kihagyta Billy Ray Cyrust.

Miley Cyrus egy nyári interjúban is emlegette, hogy elhidegültek egymással az apjával, de akkor azt is elismerte, hogy hálás neki, amiért elindította a karrierjét, illetve "tartott előtte egy térképet", hogy merre tartson az életben.