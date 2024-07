Tökéletes, meztelen fenekét mutogatta a Miss Influencer Hungary tavalyi nyertese - kép

Szőke Rebeka még tavaly nyerte meg a Miss Influencer Hungary versenyt, ahol az ország legszebb és leghitelesebb női tartalomgyártóját keresték. Az első helyezett 5 millió forintot és egy luxusutazást nyert Dubajba. Akkor több celeb is megmérettette magát a versenyen, például Opitz Barbi, Fazekas Vivien, Szarvas Andi, és Gáspár Virág. A zsűri tagja volt többek között Rubint Réka, a nemrég házasodott Vasvári Vivien és Csuti is. A második helyezett Szarvas Andi lett, Jerkovics Bogi pedig a harmadik.

Szőke Rebeka nemcsak szépségével, de tudatos gondolkodásával és sportos alakjával is elnyerte a zsűri szimpátiáját.

A 25 éves lány soha nem titkolta, hogy mennyire büszke izmos, vékony alakára, ugyanis gyakran mutogatja magát a közösségi oldalakon bikiniben, szűk ruhákban vagy épp a formás fenekét teszi a kirakatba.

Legutóbb egy népszerű külföldi fesztiválon bulizott, ahol egyáltalán nem volt szégyenlős: egy fenekénél kivágott ruhában pózolt, ami nem csak formás alakját, de tökéletes, kerek fenekét is kihangsúlyozta. Az erről készült képet a közösségi oldalán is megmutatta, amiért megőrültek a férfiak:

Most őszintén! Hány pasi ment rád ebben a szettben?

- kérdezte tőle az egyik követője.

"Rajtad minden szett bomba" - fűzte hozzá egy férfi.

Azt hiszem meg is van a Tomorrowland világbajnok feneke

- jegyezte meg egy másik.

"Megláttam, mondom úristen, ki ez a lány?" - utalt valaki a ValMar duó egyik legsikeresebb slágerére.

A lapozós posztban ön is megnézheti Rebeka formás fenekét:

Pletykák szerint OnlyFans oldala van

Az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportban többen azt állítják, hogy a fiatal lánynak többek közt a melle, és egyéb más testrésze is meg van műtve, holott ezt soha nem vallotta be Rebeka. Sőt, akadtak olyanok is, akik azt írták, hogy az OnlyFans nevű oldalon is megtalálható.

Ő azért egyéb oldalakon konkrét szolgáltatások is hirdet

- jegyezte meg egy felhasználó.

"Rá illik az a mondás, hogy annyi esze van, mint amennyi latszik" - írta le a véleményét egy másik.

Régen (gimnázium) tényleg egy gyönyörű és cuki csaj volt. Ahogy leírta többször, nagyon kevés az önbizalma, azért csináltatott meg ennyi mindent magán. Én őszintén nehezen hiszem el az 'escortozott' pletykákat… Sajnálom, hogy ennyire elvitte a külvilág felé mutatott imidzs

- olvasható egy hozzászólás.