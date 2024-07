Visszere miatt magyarázkodott a Miss World Hungary tavalyi győztese

A tavalyi Miss World Hungary győztesét, Hacsi Boglárkát 2023-ban savazták meg a Magyarország Szépének, aki Indiában bizonyított a legjobbak között. Idén azonban újabb királynőt avattak, így át kellett adnia a koronát Katzenbach Andreának.

Hacsi Bogi nemrég a közösségi oldalán válaszolt a követői kérdéseire, valaki pedig megkérdezte, hogy mi a legrosszabb, amit a királynőség hozott magával, mire a lány pontokba szedve kifejtette a válaszát:

"Nyilván mindennek van egy másik oldala is.

Ami szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy ilyenkor a királynő jobban a figyelem középpontjába kerül (legalábbis jobban, mint korábbi életében), ami jelent pozitív és negatív üzeneteket/kommenteket is.

Én tisztában vagyok a hibáimmal/hiányosságaimmal és igyekszem ezeket fejleszteni, szóval én békében vagyok magammal. Emellett igyekszem egy valós képet mutatni magamról az Instagramon keresztül is, ami azzal jár, hogy hibázok, elrontok dolgokat.

Nem vagyok midig tip-top, nem is akarom ezt mutatni, biztosan vannak olyan emberek, akik 0-24 csodásan néznek ki, de én nem ilyen vagyok, és ez számomra rendben van.

Ami kicsit egyedibb probléma az az, hogy a világverseny alatt nagyon sokszor a nagy melegben magassarkúban kellett állnunk, hosszú ideig, amit a lábam eléggé megszenvedett.

Emiatt megjelentek kisebb-nagyobb pókháló erek, visszerek.

Ezért eddig szinte egész nyáron hosszú nadrágban/hosszú nadrágban járkáltam, mert nagyon bántott, és rosszul éreztem magam miatta" - fejtette ki a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében.

Már az új szépségkirálynőé a korona

Június 23-án megválasztották az új Magyarország Szépét, aki majd a Miss World világversenyen is képviselheti hazánkat. Katzenbach Andrea rengeteg ajándékkal gazdagodott, melyeket egy sajtónyilvános eseményen vehetett át szerdán. Többek közt egy autót és egy utazást is kapott a szépségverseny győzteseként, valamint több olyan terméket és szolgáltatást is ajándékoztak neki, melyek majd segítenek neki felkészülni a világversenyre.

A 23 éves kiskőrösi lányt egyre többen követik az Instagramon, ahol a napokban több privát kérdésre is válaszolt. Arról is beszélt, hogy verseny óta rengeteg kritikát kapott, ugyanis többek szerint plasztikai beavatkozása volt.