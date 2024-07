Napokon belül teljesen megváltozik Nádai Anikó élete

Nádai Anikó nemsokára új házba költözik a családjával, az Instagramon meg is mutatta egy friss fotóval, hogy miként áll az építkezés. "Annyira izgatottak vagyunk. Nálunk most minden az építkezés és a költözés körül forog, hiszen napokon belül birtokba vesszük a közösen megálmodott otthonunkat. Megy a tereprendezés, közben belül is ezerrel dolgoznak a srácok. Én meg edzés után rohantam ki megnézni, hogy állunk" – írta a műsorvezető a kép mellé, amelyen edzéshez illő szettben látható. Nézze meg!

Nádai Anikó Instagram-posztja a költözésről:

Már régóta költöznének

A bejegyzésben megjelölt Instagram-oldal, "A mi házunk 2024" Nádai Anikó tematikus oldala, ahol folyamatosan dokumentálja az álomotthon elkészülését. Korábbi nyilatkozataik mellett innen is látszik, hogy a műsorvezető és a vőlegénye, Hajmásy Péter már régóta tervezik a költözést: az első bejegyzés 2022 májusában keletkezett, azon még csak a telek volt látható.

Nádai Anikóék telke 2022 májusában: ide költöznek napokon belül

Fotó: Instagram/Nádai Anikó

Nádai Anikó a mostani fotó előtt legutóbb februárban posztolt arról, hogy miként áll az építkezés, de korábban több tervrajzot is közétett arról, hogy végleges állapotában miként fog kinézni a házuk. Nézze meg mindkét képet!

Nádai Anikó és a kisfia, Alex a háznál 2024 februárjában

Fotó: Instagram/Nádai Anikó / Instagram/Nádai Anikó

Valahogy így fog kinézni Nádai Anikóék háza

Fotó: Instagram/Nádai Anikó

Lassan négy éve vannak együtt Hajmásy Péterrel

Nádai Anikó 2020 októberében jött össze Weisz Fanni volt férjével, Hajmásy Péterrel, aki aztán 2022 elején kérte meg a kezét – és bár az esküvőre máig nem került sor, már abban az évben megszületett az első közös gyerekük, Alex. (Nádai Anikónak van egy másik fia az előző kapcsolatából, Kovács Dánieltől is.)

Tavaly szeptemberben már az is kiderült, hogy Nádai Anikóék pont a költözés miatt halogatják az esküvőt: "Meglátjuk, hogy mennyi pénzt visz majd el az építkezés, ha sokat, akkor két év múlva lesz esküvő. Nem szeretnénk kapkodni. Sok barátunk van, akikkel mind szeretnénk együtt ünnepelni. Peti már azt is pedzegette, hogy legyen kétnapos. Az szinte biztos, hogy belföldön, közel a fővároshoz tartjuk meg, hogy ne kelljen sokat utazni a násznépnek" – mondta akkor az egykori valóságshow-szereplő.