Újra lesz Nagy Utcaszínház a Szigeten

Idén újra visszatér a Szigetre a Nagy Utcaszínház, méghozzá egy elbűvölő darus produkcióval, amit a francia Cie Gratte Ciel társulat hoz el. A ROUGE! c. előadás az élet ünneplésére hívja a fesztiválozókat. Akrobaták és táncosok a színpadon és a magasban egyaránt egy látványos produkció keretein belül nyűgözik le a nézőt, és a lengőoszlop-, kötél- és trapézartisták mutatványai ejtik ámulatba a közönséget a Theatre-and-Dance Corner melletti területen.

Fotó: Sziget fesztivál

A Cirque du Sziget idén is a világ minden tájáról érkező, változatos produkciókkal nyűgözi le a látogatókat, három helyszínen, minden nap 14:00 órától. A nagysátor programja egy közös előadással kezdődik, ahol a Sziget és a Cirkusziskolák Nemzetközi Szövetségének (FEDEC) együttműködésében magyar és külföldi cirkusziskolák növendékei mutatják be tehetségüket. Idén a Baross Imre Artistaképző előadása mellett a kijevi cirkusziskola produkciója jön a Szigetre. A délután öt órakor a Galapiat Cirque és Lucho Smit francia-holland kollaborációját élvezheti a közönség. Este nyolckor a cseh Cirk La Putyka lép színpadra. Éjfél előtt fél órával az etióp Circus Abyssinia mutatkozik be a cirkuszi sátorban.

A kültéri terület kiemelkedő performanszát - délután három órától - a kanadai Les Dudes társulattól láthatjuk,

de érkezik majd a koreai FORCE csoport, a francia Julot Cousins Compagnie Allégorie triója, a szintén francia a LOOking fOr performansza, a spanyol Planeta Trampolí Back2Classics trambulin show-ja is. A kültéri programot ezúttal is tűzshow zárja, egy igazi pirotechnikai kavalkád, amit minden nap 22:45-kor tekinthetnek meg a látogatók a francia The SuperShow előadásában.

A kortárstánc és színház iránt érdeklődő látogatók központja idén is a Theatre-and-Dance Corner lesz, ahol a program reggel közös tánccal indul. Ide visszatér majd a Sleeping Beauty Dream Experiment című alvó installációja, érkezik az Egyesült Királyságból Bush Hartshorn Tell Dad című projektje, fiatal táncosok mutatkoznak be minden délután öt órától Cserepes Gyula Táncra fel! című programjában, és a magyar fellépők sorát erősíti Tózsa Mikolt fiatal színházi alkotó is, It’s a Match – or will be – maybe című társkereső performansza.

A hazai fellépők mellett kilenc különböző ország produkciói is bemutatkoznak,

így a dán Himherandit Productions, két izraeli társulat, a Roni Chadash és a Galit Liss, valamint Àngel Duran spanyol táncos-koreográfus és a francia Mellina Boubetra darabja. Szintén Franciaországból várjuk Nathan Felix-Rivot szóló projektjét, míg Alexander Vantournhout belga alkotó egy különleges installáción vezeti végig a fesztiválozókat. Az Egyesült Királyságból látogat a Szigetre a Company Chamaeleon, Kubából jön Susana Pous koreográfus és társulata, a Mi Compañía, és magyar és külföldi fellépőket felsorakoztatva, nemzetközi csapattal várható a SubLabPro társulata.

A Sétáló Utcaszínházak mozgó előadásai közé visszatér a holland Close-Act társulata,

a spanyol Sarruga két előadást is hoz a Szigetre, érkezik a német Dundu csapata is három különböző méretű világító bábuval és a katalán Brincadeira dobosai sodró lendületű produkciói is garantáltan felpezsdítik a napot. Az Egyesült Királyságból érkező Working Boys Club bárpultja egész másképpen funkcionál majd, mint ahogy azt megszokhatták a látogatók. Apró bábjaival az olasz Grande Cantagiro Barattoli pedig a füstös ír kocsmák hangulatát varázsolja a Szigetre. Lenyűgöző és egyben különleges, ahogyan a spanyol LaDinamo csapata koncertet ad tricikliről vagy épp egy nyolckerekűről. A hazai színekben fellépő Brass On The Road bizony tudja, hogyan kell megszólaltatni a szigetlakók szívéhez vezető hangokat. Napközben a szintén magyar Óriásbuborék Show csapatával is összefuthatnak a látogatók.

Az ArtFusion Fielden kapott helyet a Karzat Színház utcaszínházi előadása, a rendkívül népszerű Vándor Vurstli,

egy múltidéző házi vidámpark, a magyar vásári szórakoztatás és a városligeti vurstli hagyományainak őrzője. A változatlan jókedvet és varázslatos hangulatot számos célbadobó játék, horgászatok, vadászatok, jövendőmondó, a Magyar Zsonglőr Egyesület eszközkölcsönzője és számos egyéb program garantálja minden nap 13:00 és 21:00 között. A spanyol Tombs Creatius Xics del Xurrac elnevezésű játékparkja egyszerre tornáztatja meg az elmét és kínál nagyszerű szórakozási lehetőséget és idén is visszatér a fesztiválozók nagy kedvence, Németország legkisebb óriáskereke. A spanyol Osadia társulata egy fantasztikus hajshow keretein belül varázsol színpompás hajkoronát minden nap több tucat látogatónak, az olasz-ausztrál Di Filippo Marionette pedig saját készítésű bábjaik segítségével előadott, versekkel és viccekkel tűzdelt darabjával bűvöli el a közönséget. A bábművészek táborát erősíti hazai színekben Nizsai Dániel is. A látogatók különleges bepillantást nyerhetnek egy tajvani bűvész világába a Diary of a Magician előadásán. Nem érdemes kihagyni az argentin Tony Fratello előadását, és az Egyesült Királyságból érkező Drew Colby kézi árnyjátékát sem.

Szintén az ArtFusion Field programkavalkádját színesíti a Sziget megújult művészeti helyszíne, az ArtGarden,

a Medence Csoport által életre hívott programhelyszín, ahol fiatal képző- és iparművészek mutatkoznak be művészi installációikon és interaktív workshopokon keresztül. Az Iparművészeti Múzeum Szecessziós Detox helyszínén pedig várják majd azokat, akik az éjszakai pörgést szeretnék nyugodt körülmények között kipihenni, kreatív módon, századfordulós alakok és történetek között feltöltődve a következő estére.