Imádja mutogatni duzzadó melleit az Esernyő Akadémia egzotikus színésznője - fotók

Az Esernyő Akadémia utolsó évadára visszatér a 35 éves brit színésznő, Ritu Arya is, akinek karakterét imádják a sorozat nézői. Bár nem a történet elejétől csatlakozott a szereplőgárdához, de mára teljes értékű tagjává vált. A színésznő azóta számos sikeres produkcióban részt vett már, és egyre nagyobb a követőtábora az Instagram-oldalán is. Nem véletlen, hiszen az egzotikus szépségű brit színésznő nemcsak szexi, hanem tehetséges is, így sokan kíváncsiak az életére.

Ritu Arya Londonban született, édesanyja és édesapja is ingatlanügynökként dolgoznak. A család indiai származású, a színésznőnek két fiútestvére van, Romi és Rahul, az utóbbi szintén színészkedéssel foglalkozik. Ritu Arya egészen fiatalon kezdett el színészkedni, de ennek ellenére tanulmányaival is foglalkozott, ugyanis a Southamptoni Egyetemen szerzett diplomát asztrofizikából. Az egyetem színházi csoportjának tagjaként is többször fellépett. Majd úgy döntött, hogy színészni tanulmányokat is folytat, ezért később az Oxford School of Drama képzését is elvégezte.

