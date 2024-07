Levetkőzött a Next Top Model Hungary szőke szépsége - fotók

A Lupa Beachen készült pár kép Jávori Liliről, aki, mint látható, koktélt kortyolgatott bikiniben, napozott, majd ment SUP-ozni Mészáros Lilivel. Utóbbi azt kommentelte a képek mellé, hogy a karja azóta is fáj, úgyhogy a lányok valószínűleg nem csak a fotó kedvéért másztak fel a SUP-deszkára. Alább a modell képei:

Jávori Lili már a TV2 modelles műsorában is jól nézett ki, a zsűri is sokáig benn tartotta, de már akkor megjegyezte pár zsűritag, hogy fogynia kéne. Ez most megtörtént: "Nem vagyok beteg, nem vagyok, anorexiás, sem bulimiás, de nem a legegészségesebb úton fogytam le... - A forgatás idején a 176 centis magasságomhoz 69 kiló voltam, most 59-60 vagyok, attól függ milyen nap van. A műsor után történt a szakításom, aztán félévi vizsgáim voltak a Táncművészeti Egyetemen és még plusz munkáim is lettek" - nyilatkozta.

Úgy érzi, hogy egyszerűen túl sok volt a stressz. "Olvadtak le a kilók, izomból is fogytam, amit ugye 15 éve építek a tánccal, szóval nem szeretnék tovább súlyt veszíteni. Ezért nagyon oda is figyelek arra, hogy mit, mikor, mennyit eszem! A műsor óta szerencsére vannak modellmegkereséseim, most is éppen egy ügynökségtől jöttem. Ott is megállapítottuk, hogy sportos a testalkatom, na bumm!" - tette hozzá.

