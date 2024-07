Niki Belucci sírva mondta el, hogy miért hagyta abba a pornózást - videó

A korábbi pornósztár, Niki Belucci lesz Hajdú Péter vendége a Frizbi következő adásában, amely pénteken kerül fel a YouTube-ra. Az már a rövid előzetesből is kiderült, hogy várhatóan nem lesz egy vidám beszélgetés, Niki Belucci ugyanis könnyen között beszélt arról, hogy annak idején, jó húsz éve miért hagyott fel a pornózással.

"A forgatások alatt egy olyan dolog történt, ami... az volt az a pont, amikor én azt mondtam, hogy én soha többet nem szeretném ezt az egész szakmát. Undorodtam mindenkitől, magamtól, a férfiaktól... és abba akarom hagyni" – mondta az előzetesben. Nézze meg!

Niki Belucci arról, hogy miért hagyott fel a pornózással:

Ki az a Niki Belucci?

A későbbi Niki Belucci, Pósán Nikolett gyerekként még szertornázott, sikerei is voltak, versenyeket nyert, de sportpályafutása 1998-ban egy komoly sérülése miatt ért véget. Középiskolai tanulmányait egy vendéglátóipari szakközépiskolában végezte el. Először ruhaboltban dolgozott eladóként, majd modell lett, később pornószínésznő. Már bő 20 éve DJ-ként dolgozik.

2003-ban Kovács István, aki Kovi néven akkor már ismert pornóproducer volt, szóba hozta, hogy új lánnyal dolgozik, aki vélhetően sikeres lesz: "Tíz jelentkezőből talán egy megfelel, minden ötvenedik lányról gondolom azt, hogy vele sokszor akarok majd dolgozni, és ezerből talán egy akad olyan, mint például Michelle Wild. Gyakran kérdezgetik tőlem, hogy mikor lesz új sztárom. Ennyi nem elég? Itt a Michelle, a Maya Gold, a Sandra Iron,

és jön hamarosan Niki Belucci.

Ez nem olyan, mint mezőgazdaságban a mag, ősszel elszórom, és tavaszra kinő a növény." Szinte hiába volt azonban a reklám, Niki Belucci egy évvel és közel harminc filmmel később már lényegében visszavonult a pornótól, bár magazinoknak még vetkőzött egy ideig.

Niki Belucci a DJ-zésbe is 2003-ban kezdett bele, 2007-re pedig már Franciaországban is valamennyire ismert lett, abban az évben 72 francia klubban adta a zenét. Jelölték legjobb női DJ-díjra, több cédét is kiadott a mixeivel, az elsőt 2009-ben. Rezidens DJ volt klubokban Saint-Tropez-ban, Cannes-ban, Pag szigetén, Ibizán. Európa számos országában volt DJ, de kolumbiai, egyiptomi, indonéz, katari, orosz, tajvani, mexikói klubok is fizettek a munkájáért, miközben az Egyesült Államokban és az Egyesült Arab Emírségekben is zenélt, sokszor félmeztelenül. Újabb képeket itt talál róla.