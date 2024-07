Pap Dorci nem vett fel semmit a nyitott blézer alá - fotók

Pap Dorcit már jól ismerhetik a TV2 nézői: hónapokig küzdött az Exatlonban, amelyben minden hétköznap este képernyőn volt, majd a Dancing With The Starsban mutatta meg, hogy nemcsak a tengerparti, dominikai versenypályákon ügyes, hanem a táncparketten is. A csatornán korábban a Zsákbamacska című vetélkedőjében is feltűnt, azonban a második évadra már nem tért vissza, helyette Stana Alexandra és Kárpáti Rebeka csatlakozott a csapathoz.

A 22 éves lány időnként merész felvételeket is közzétesz magáról a közösségi oldalain, legutóbb például egy fekete bikiniben mutogatta a strandon a tangás fenekét – amiért rengeteg bókot kapott a követőitől, ahogy a mostani Instagram-bejegyzésénél is. Pap Dorcit ezúttal egy mélygarázsban fotózták szinte félmeztelenül, nézze meg a képeit!

Pap Dorci lapozható bejegyzése az Instagramról:

Van most párja?

Pap Dorci a szerelmi életéről ritkán beszél, legutóbbi ismert partnere a szintén exatlonos Esztergályos Patrik volt, aki után hosszú időre volt szüksége a lánynak, hogy újra nyitottá váljon egy kapcsolatra.

Korábban elárulta, hogy szeretne-e komolyabb kapcsolatot, van-e már kiszemeltje: "Nekem szerencsére sosem volt problémám, mindig boldog voltam egyedül is. Nem vagyok kapcsolatfüggő, rengeteg más dologban is megtalálom a boldogságot.

Nyilván vágyom egy kapcsolatra, ki nem? Viszont már nem szeretnék meggondolatlanul akármilyen kapcsolatba beleugrani.

Sokat tanultam az eddigiekből. Csak olyanra vágyok, amiben igazán boldog vagyok és önmagam lehetek, illetve elég érett az illető ahhoz, hogy bármikor, bármiben mellettem legyen és támogatni tudjon" – magyarázta tavaly arról, hogy miért egyedülálló.

Pap Dorci a Dancing with the Stars harmadik évadában egészen a döntőig jutott Baranya Dávid oldalán, a táncos show-ban még jobban megismerhette őt a közönség. A műsor egyik adásából derült ki, hogy akkortájt törték össze a szívét, amit egy megható táncelőadással tudatott a nyilvánossággal, azonban túl sok részletet nem árult el a szakításról. Hosszabb idő kellett, hogy túllépjen az exén, és úgy tudni, azóta sincs komolyabb férfi az életében.

Mindig próbálkozott valaki, és az üzeneteket is folyton kapom, de már meg sem nyitom őket.

Nem találkoztam olyan férfival, aki megfogott volna. Nyitott vagyok, de nem akarok mindenáron kapcsolatot. Csak akkor kezdek bele, ha én is úgy érzem, megvan az a plusz" – nyilatkozta korábban Pap Dorci.