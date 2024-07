Papp Máté Bence különleges vallomást tett Tóth Gabinak

Bár eleinte titokban tartották a kapcsolatot, jó ideje publikus, hogy Tóth Gabi a házassága lezárása után az egyik táncosával, Papp Máté Bencével alkot egy pár. Úgy tűnik, az énekesnő nagyon boldog az új barátjával, akivel egyre gyakrabban üzennek egymásnak nyilvánosan, a közösségi oldalaikon.

"Gabriellám… Megláttalak…. tudtam, olyan társra találtam, kinek szíve igaz, mint az egyre ritkább jóság az emberekben. Szellemed nagysága, mint a természet tomboló ereje. Lelked tisztasága a hajnal fénysugarait idézi. Gondolataid erejével, a világot meg lehet váltani. Csoda hangod megemel, feltölti az emberek szívét, segít feldolgozni érzelmeinket, tapasztalatainkat, élményeinket. Kifogyhatatlan humorod átlendít fáradságon fájdalmon és minden más nehézségen.

Eszméletlen csaj, vibráló energia, csodalatos anyuka, szívbeemelő ember vagy te, egy igazi csoda!



Néha még engem is meglep, hogyan van ennyi energiád, és erőd nap mint nap menni, csinálni, élni, fejlődni, nem feladni, beleállni, kiállni, szeretni, félteni és küzdeni. Tudom, mekkora példakép vagy mindenki számára, mert senki nem tudja milyen nehéz helyzetekben maradtál ember. “ne rossz, ne jó akarjál lenni, az is elég ha embernek megtudsz maradni." Számomra olyan élő legenda vagy, aki örökké fog tanítani nekünk, akkor is, mikor mi már porrá leszünk. Mindenki azt veszi észre, ami összhangban van az érzéseivel. Én téged vettelek észre, te voltál az az érzés, amivel mindig is összhangban akartam lenni. Köszönöm neked Babám, Szívemből csordultig szeretlek!" - olvasható a bejegyzésben a vallomás.

Elárulta, terveznek-e gyereket Papp Máté Bencével

A kérdésre, hogy terveznek-e közös gyereket, a napokban válaszolt először az énekesnő.

Nos… erre a kérdésre a nagymamám örök érvényű szavaival tudnék válaszolni: Jön, ha jönnie köll

- mondta nemrég sejtelmesen Tóth Gabi, aki ezek alapján nincs elzárkózva attól, hogy bővítsék a családot.

Tóth Gabi szerint táncos párja Hannarózával is nagyon jól bánik, ami neki nagyon fontos, és szerinte Papp Máté Bence született apa típus, amit most a táborban is bebizonyított, amit együtt szerveztek gyerekeknek.