Papp Szabi elmondta féltve őrzött titkát - videó

Tóth Gabi, Till Attila és Szabó Zsófi után Papp Szabi lesz a vendég a TV2 Titkok Ramónával című műsor következő adásában, amely szerdán 14 órától lesz elérhető a TV2 Play felületén.

A Supernem frontembere a felvételen többek között testvérével való viszonyáról, szüleiről, két gyerekéről is beszélt, illetve, hogy mennyiben változott a 40. születésnapja után.

Lékai-Kiss Ramóna és Papp Szabi a stúdióban

Fotó: TV2 / TV2

"Én totálisan elképzeltem azt, hogy én Budapesten fogok élni, zenével fogok foglalkozni, ezt tudatosan így éltem.

Gimnáziumban ez a kép, ami ma vagyok, ez nekem kristálytisztán megvolt,

hogy ezt fogom csinálni, és így fogok élni. Én egy nagyon boldog ember vagyok" – mondta Lékai-Kiss Ramónának.

"Én mindig rosszfiú voltam, de nem úgy voltam rossz, mint aki rombolja a közösséget. Mindig a hülyeségen járt az eszem, és magam mögé gyűjtöttem a cinkostársakat, tudtam befolyásolni a környezetemet" – vallott Papp Szabi, aki az előzetes alapján először beszélt arról is, hogy mi az, amit már biztosan nem akar csinálni.

Nézze meg a TV2 Titkok Ramónával előzetesét Papp Szabival!

A Megasztárban fog zsűrizni

Papp Szabi zsűritagként a TV2 több műsorából ismerős lehet, legújabban a tizenkét év után visszatérő Megasztárban kapott szerepet: Rúzsa Magdi, Molnár Ferenc Caramel, Marics Peti és Marsalkó Dávid mellett fogja értékelni a produkciókat.

Olyan emberek jönnek ide, akik az életüket tették fel arra, hogy ők énekesek lesznek.

Itt tudjuk kamatoztatni azt a fajta rutint – ha létezik ilyen, de szerintem van, mert én is huszonéve állok színpadon, meg túl vagyok már egy-két színpadon megtett kilométeren –, hogy instruáljuk és tanácsokkal lássuk el a versenyzőt, akár technikailag, akár »színpadbiztonságilag«, hogy merje magát előadni. Kérdés, hogy mennyire veszik majd ezt komolyan, mert azért rettegek a futóbolondoktól is, akik nyilván oldani fogják majd ott a hangulatot. Nagyon várom, hogy elkezdődjön!" – nyilatkozta korábban a Megasztárról Papp Szabi, aki azóta már el is kezdte a munkát a zsűritársaival.