Tele volt a vörös szőnyeg világsztárokkal, mégis mindenki egy kutyára figyelt

Az Egyesült Államokban 2024. július 26-án, Magyarországon egy nappal korábban, július 25-én érkezik a mozikba a Marvel-moziverzum egyetlen idei mozifilmje, a Deadpool & Rozsomák. Az első két rész bevételei elképesztőek voltak, a 2016-os Deadpool alig 60 millió dollárból készült és világszerte 754 millió dolláros jegyárbevételre tett szert, a két évvel későbbi folytatás, a Deadpool 2. már 110 millió dollárból készült és 660 millió dollárt hozott a mozipénztáraknál. Ismét Ryan Reynolds ölti magára a szórakoztató, szabadszájú szuperhős jelmezét, ezúttal is új rendezőt kapott a folytatás: a Deadpool & Rozsomákot az a Shawn Levy rendezte, aki korábban olyan filmeken dolgozott, mint az Éjszaka a múzeumban és annak második része.

Nemrég New Yorkban tartották a film premierjét, melyen Ryan Reynolds , Hugh Jackman és Blake Lively is részt vettek a premier előtti vetítésen, mint Gigi Hadid, Avril Lavigne, Matt Rife, Jimmy Fallon valamint Al Roker. Azonban bár mindenki csodálatosan nézett ki, a show-t mégis egy Peggy nevű mopsz kutya vitte el. A kuya Dogpoolként szerepel a filmben, a premierre pedig nagyon stílusosan, jelmezben jelent meg a közönség előtt. A kutya még a talpán is cipőt viselt, mindenki róla beszélt - írja a TMZ.

Deadpool & Rozsomák: ezzel a gonosztevővel kell megküzdeniük

A film előzeteséből kiderült, hogy a képregényekben X professzor "ikertestvéreként" bemutatkozó Cassandra Nova lesz a Deadpool&Rozsomák főgonosza. A karakter egy élősködő létforma, ami testetlenül született az asztrálsíkon és telepatikus módon kapcsolódott össze X professzorral, akitől a köteléken keresztül Cassandra Nova elnyerte hatalmas mentális képességeit, és miután testet teremtett magának, igyekezett leszámolni mindennel, ami X professzor számára fontos. A figurát a képregényekben a népirtás és a rombolás vágya motiválja, ennek megfelelően brutális főgonosza lesz majd a legújabb Deadpool-kalandnak.

Blake Lively és Ryan Reynold Budapestre látogattak

Májusban hazánkba látogatott A pletykafészekből ismert Blake Lively és férje, Ryan Reynolds. A sztárpár egy hónapot töltött a fővárosban, ugyanis Reynolds itt forgatta a követező akciófilmjét, ami MayDay címmel került majd a mozikba. Sem Blake, sem Ryan nem szeretett volna nagy felhajtást, ezért nagyon óvták a magánéletüket, amíg itt tartózkodtak egy belvárosi szálloda luxuslakosztályában négy gyermekükkel.